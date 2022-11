Zwei Söhne eines Landes

Die Anliegen von Black Lives Matter hat bereits James Baldwin im 20. Jahrhundert thematisiert, nun sind Essays von ihm in Übersetzung erschienen. Robert Jones, Jr. hat mit seinem Debüt „Die Propheten“ eine Hommage an den US-amerikanischen Autor geschrieben.

Der Münchner dtv-Verlag hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Schriften des 1987 verstorbenen afroamerikanischen Autors James Baldwin in neuen Übersetzungen von Miriam Mandelkow vor dem Vergessenwerden zu bewahren – und das in einer Zeit, in der die „Black Lives Matter“-Bewegung Baldwins Lebensthemen erneut aktualisierte: den Konflikt zwischen Schwarzen und Weißen, den Nachfahren der Sklaven und denen der Sklavenhalter. Der Beginn war 2018 mit den Romanen „Beale Street Blues“ und „Von dieser Welt“, 2019 folgte der Essayband „Nach der Flut das Feuer“, 2020 der Roman „Giovannis Zimmer“, 2021 „Ein anderes Land“ und nun der Essayband „Von einem Sohn dieses Landes“. Hier versammelt Baldwin neben Beiträgen zu Film und Literatur auch autobiografisch geprägte Skizzen.

Leicht hat er es ja nicht gehabt, der 1924 geborene uneheliche Sohn von Emma Jones. Die Mutter heiratete drei Jahre später den 1919 aus New Orleans nach Harlem zugewanderten Schwarzen Arbeiter und Baptistenprediger David Baldwin, dessen Familiennamen der früh an Büchern interessierte Junge später führte. Dieser hatte zum Stiefvater kein gutes Verhältnis, er nannte dessen Aussehen „wie ein afrikanischer Stammesfürst“ und dessen Verhalten „auf der Kanzel eisig, daheim grausam, verbittert“.

Dazu kam familiäre Rivalität: Weitere acht Kinder wurden geboren, und die Tatsache, dass James mit 14 Jahren nach einem religiösen Erweckungserlebnis selbst in Kirchen zu predigen begann, führte zu zusätzlichen Konflikten. Dass er sich von der Religion ab- und der Literatur zuwandte, verbitterte den Alten noch mehr, zudem war er als Prediger immer weniger gefragt. Die Folge: Gemütskrankheit, Verfolgungswahn. Zuletzt verweigerte er das Essen aus Angst vor Vergiftung. James Baldwin lebte da nicht mehr daheim: 1942 war er nach New Jersey übersiedelt, wo er in einem Rüstungsbetrieb arbeitete. Er litt unter Feindseligkeiten seitens der Vorgesetzten und Kollegen; durch ihre Herkunft geprägt waren Weiße und Schwarze in Firmen und Army-Ausbildungscamps nicht auf diese Begegnungen vorbereitet. Die einzigen Weißen, mit denen die Baldwin-Familie Kontakt hatte, waren Sozialarbeiter und Schuldeneintreiber. Die Ausnahme war eine weiße Lehrerin, die das literarische Talent des zehnjährigen James erkannt und gefördert hatte. Dass er schwul war, machte die Sache nicht leichter. Wollte er am Abend nach dem Kinobesuch mit einem weißen Freund noch ein Lokal besuchen, wurde er dort nicht bedient.