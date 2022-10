Philosophieren über Dinos und Maggi Fix

Joshua Groß versucht durch Literatur ein Stück Metaphysik einzufangen: eine popliterarische Karikatur, die ein paar strukturelle Schwächen offenbart.

Man könnte ihn wohl als den Nerd der deutschen Literaturszene bezeichnen, als jenen durchgeknallten, aber stets leichtfüßigen Schreiber, dessen Aufmerksamkeit allem Abseitigen und Verqueren gilt: Joshua Groß. Dass diesen Exoten mitunter auch das Esoterische reizt, belegt sein neuer Roman „Prana Extrem“, in dem allerlei Energien und unsichtbare Strömungen durch den Protagonisten fließen. Er vermag ultraviolette Strahlungen, Gravitationskräfte, ein „subatomares Zueinanderfinden“ beim Sex zu spüren oder gar mit Antimaterie zu jonglieren. Um richtig in den Flow zu geraten, dienen ihm sowohl psychoaktive Substanzen als auch kuriose Hilfsmittel wie Chupa-Chups-Lollis. Sein Übriges tut sodann noch ein gestohlener Meteorit, dem eine magische Wirkung attestiert wird.

Nur was hält all diese okkulten Elemente zusammen? Diese Frage stellt man sich bis zum Schluss des Textes. Denn es passiert viel und doch kaum etwas. Der Protagonist und seine Partnerin Lisa lernen den 16-jährigen Skispringer Michael kennen, der das Paar in sein Haus in Tirol einlädt. Mehr und mehr treffen sie dort auf weitere skurril-liebenswerte Gestalten, darunter die exzentrische Tante des Ich-Erzählers oder die überambitionierte Schwester und gleichzeitige Trainerin des Sportlers. Wenn man sich nicht gerade an der Schanze aufhält, philosophiert man über Zahnkrankheiten, Dinosaurier oder die überragende Menschheitserfindung der Maggi-Fix-Päckchen.