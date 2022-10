Nach dem Streit um eine verweigerte Einwechslung traf Cristiano Ronaldo im Europacup für Manchester United und wurde vom Trainer gelobt.

Mit seinem 700. Tor im Klubfußball hat sich Cristiano Ronaldo am Donnerstag beim 3:0-Sieg Manchester Uniteds über Sheriff Tiraspol zurückgemeldet. Der 37-Jährige Superstar, der zuletzt aus disziplinären Gründen nicht im Kader gestanden war, erhielt danach immerhin warme Worte von Trainer Erik ten Hag. "Er hat sich in die richtigen Positionen bewegt. Er hat nicht aufgegeben. Das hat seine gesamte Karriere geprägt, das macht ihn so gut", erklärte der Niederländer.

Weil sich der in der Premier League nur selten gefragte Ronaldo beim Spiel gegen Tottenham als Ersatzmann vorzeitig in die Kabine verfügt hatte, war er gegen Chelsea nicht im Kader gestanden. Nach einer Aussprache mit ten Hag kehrte er in der Europa League wieder zurück und netzte im Finish ein. "Der Druck ist immer da. Ronaldo weiß das, und wir müssen damit umgehen. Alle Topscorer brauchen das, die Bestätigung, dass sie es können."

An seiner Personalpolitik dürfte ten Hag dennoch wenig ändern. Ronaldo spielt international, in der Liga ist er nur Ersatz. Ein klarer Kontrast zur Vorsaison, als er mit 18 Treffern noch Topscorer von United war. Der "Oldie" selbst gab sich auf Instagram versöhnlich: "Danke, Old Trafford. Großartige Mannschaftsleistung und ein starker Sieg. Wir stehen zusammen."

(APA/dpa)