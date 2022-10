Die Kunstwelt steht Kopf

Piet Mondrian hat die Kunstwelt mit seinen geometrischen Formen, Flächen und Linien in den Primärfarben revolutioniert. In der Welt des niederländischen Avantgardisten hat alles seine Ordnung.

Dass sein Gemälde „New York City 1“, das mit seinem Klebestreifen-Raster einem Gefängnis gleicht, in der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen jahrzehntelang irrtümlich kopfüber hing, fügt sich in eine Welt, die aus den Fugen geraten ist und Kopf steht. Anything goes: Ein Lapsus als Metapher für die Postmoderne.

Als Bild mit Symbolkraft eignet sich dies womöglich sogar im Kampf gegen die Klima-Guerilla mit ihren Attacken gegen die Museen und das Establishment. Unter der Prämisse „Just Stop Oil“ interpretieren die politischen Performance-Aktivisten die Schüttkunst eines Hermann Nitsch auf ihre eigene Weise. Ob die Alten Meister, ob Vermeers „Das Mädchen mit dem Perlenohrring“ oder Rembrandts „Nachtwache“, kopfüber, mit zu Berge stehenden Haaren und von der Schwerkraft zu Boden gerissenen Helmen aber nicht ganz und gar aus dem Rahmen fallen würden?

So oder so: Die Museen rüsten sich einstweilen zu Hochsicherheitszonen auf und statten Wärter und Wärterinnen mit Pfefferspray und Elektroschockern aus. Sie liefern neuen Stoff für junge Wilde und die Warhols des 21. Jahrhunderts.

