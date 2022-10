Wo Van der Bellen irrt, und was in Österreich alles wahr sein darf

Wer es „sich richten kann“, die richtigen Leute einschaltet, auf Positionen pocht, Regeln ignoriert, von Postenschacher profitiert, wird hofiert, nicht geschnitten.

Die Reaktionen von „Presse“-Lesern sind mitunter sehr erhellend. So geschehen letzte Woche, als zwei Zuschriften und ihre Differenzen viel über die aktuelle Situation aussagten. Sie enthielten auch die Antwort auf die Frage, wie Österreich zu dem Punkt kommen konnte, an dem wir nach dem jüngsten Männerstreit zwischen Thomas Schmid und Sebastian Kurz stehen.

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen. >>> Mehr aus der Rubrik „Quergeschrieben“

Die eine Reaktion berichtete davon, wie eine jahrzehntelange Freundschaft zwischen zwei Frauen an der Einstellung zu Kurz zerbrochen ist. Die eine Freundin prallte mit ihrer Skepsis an der unerschütterlichen Bewunderung der anderen so lang ab, bis die Kommunikation zusammenbrach. Die andere Reaktion kam aus Übersee. Sie enthielt nicht nur überschwängliche Zuschreibungen für Kurz wie „Lichtgestalt, die den Menschen Hoffnung und der ÖVP Sieg brachte“, sondern auch eigenartige Theorien: Schuld an Kurz' Scheitern sei das „Großkapital“ gewesen, er aber sei „naiv seinen Weg gegangen“, um „ein freies Heimatland mit glücklichen Menschen zu schaffen“. Und weiter: Hätten die Österreicher Kurz nur die absolute Mehrheit gegeben, hätte er mit Viktor Orbán eine Österreich-Ungarn-Allianz schaffen können, die den Krieg in der Ukraine verhindern hätte können. Nach dieser Logik wären jetzt die Österreicher schuld am Krieg, weil sie Kurz die Absolute verweigert haben.

„Das darf doch alles nicht wahr sein“, um Bundespräsident Alexander Van der Bellen zu zitieren. Doch, darf es. Das Phänomen der kritiklosen Akzeptanz und des heftigen Widerstands gegen Fakten und Einwände ist ja in der Politik nicht neu, und schon gar nicht auf einzelne Länder beschränkt. Es ist ein Phänomen nach der Art von „Masse und Macht“, und auch irgendwie verständlich: Je emotionaler Wähler in ihre Entscheidung für die eine oder andere Person in der Politik involviert sind, desto unfähiger oder unwilliger sind sie, Skepsis auch nur anzudenken. Die Emotionalisierung wirkt sich umso stärker aus, je eindeutiger den Wählern das versprochen wird, was sie hören wollen. In Österreich propagierten Kurz und Co. 2017 all das Neue, das nach den öden Jahren von Rot-Schwarz auf Österreich zukommen werde.

Es kann also niemand jetzt überrascht sein.

Natürlich ist es wahr, dass das Für und Wider zur Kurz-Episode noch nachklingen muss. Eigenartig ist nur, dass sich Van der Bellen überwältigt von der Erkenntnis zeigt. Man fragt sich, wo er die letzten mehr als 25 Jahre war. Wenn er jetzt meint, es dürfe doch nicht wahr sein, dass man es sich in diesem Land einfach richten kann. Ernsthaft? Das ganze System basiert seit Jahrzehnten darauf, dass es sich viele in Politik, Verwaltung, Bevölkerung „richten“. Der Weg in die „Abkürzung“ über Beziehungen etc. wurde zu einer Autobahn ausgebaut. Es dürfe nicht wahr sein, dass mit öffentlichen Posten geschachert wird? Als sich 1997 der Chef der Österreichischen Kontrollbank, Gerhard Praschak, das Leben genommen und eine schriftliche Anklage gegen parteipolitische Besetzungen hinterlassen hat, saß Van der Bellen bereits für die Grünen im Nationalrat.

Jetzt fordert er strengere Gesetze? Auch ein wenig beachteter Satz des Politologen Peter Filzmaier jüngst im ORF wirft die Frage auf: Wo waren die Grünen und ihr Bundessprecher bis jetzt? Filzmaier meinte: Es hätte schon genügt, die „geltenden Regeln zweifelsfrei einzuhalten“, und man hätte sich das ganze Theater jetzt erspart.



Auch das darf wahr sein: Die Praxis, Gesetze, Verordnungen, Maßnahmen zu beschließen und sie dann nicht durchzusetzen. Die Blamage um die Impfpflicht ist nur das kurioseste Beispiel. Nicht einmal die Maskenpflicht wird durchgesetzt, wo sie gilt. Wir sollten darüber reden, was in Österreich alles wahr ist, und nach der Kurz-Episode nicht die Enttäuschten mimen.



E-Mails an: debatte@diepresse.com

Zur Autorin Anneliese Rohrer ist Journalistin in Wien.

www.diepresse.com/rohrer

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.10.2022)