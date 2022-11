"Deine Freunde": Popkultur im Kinder-Remix

Drucken

Markus Pauli, Florian Sump und Lukas Nimschek (v. l.) sind „die Kinderband".

Hip-Hop, Pop, ein wenig Ernst und umso mehr Spaß: Die Band „Deine Freunde“ aus Hamburg bringt Kinder zum Strahlen und Eltern zum Springen. Am 6. November hüpfen sie für ihr Zehn-Jahr- Jubiläumskonzert nun auch in Wien auf die Bühne.

Hamburg ist kinderfreundlich. Für kaum eine andere Stadt gibt es so viele Reiseführer, die sich explizit auch an Kinder richten. Auch der Kinderlieder-Autor Rolf Zuckowski kommt aus Hamburg („Wie schön, dass du geboren bist“). Und ein paar andere nicht unwesentliche Musiker noch dazu. Drei davon haben sich vor zehn Jahren zu einer Band formiert, die sich selbst als „Kinderband“ deklariert und „Deine Freunde“ nennt. Statt Musik im Micky-Maus-Schnitzel-Format liefern Lukas Nimschek, Florian Sump und Markus Pauli authentische Professionalität, die Spaß macht. Die Texte lassen aufgehende Monde, Raketen, Piraten und Karies links liegen, kümmern sich lieber um die brennenden Fragen der Kindheit à la „Wann sind wir endlich da?“. Oder Schokolade bei der Oma, „denn die hat da so ’ne Schublade“. Dazu dürfen die Bässe wummern, darf das Schlagzeug hämmern und der Sprechgesang treiben. Am 6. November hüpfen Deine Freunde auch in Wien auf die Bühne, um ihr Jubiläum zu feiern. Das Textbuch erklärt, das wievielte: „Wir werden so alt, wie das, was ich am Fuß hab: zehn.“

Kinder oder Erwachsene als Publikum: Da scheint ihr ja nicht so viel Unterschied zu machen. Stimmt das?

Lukas Nimschek: Man soll ja nicht alles so in Schubladen stecken. Die Hälfte bei unseren Konzerten sind Erwachsene, die andere Kinder. Und die stehen meist im Kinderbereich direkt vor der Bühne. Die Eltern freuen sich dann, wenn sie sehen, wie die Kinder unsere Musik feiern. Und wir auf der Bühne denken uns schon: He, Eltern, am Ende hüpft ihr genauso wie eure Kinder.

Markus Pauli: Für die Eltern haben wir in der neuen Show extra ein paar Goodies remixt. Meistens sind die Eltern auch sehr dankbar, weil sie nicht damit gerechnet hätten, so viel Spaß bei einem Konzert einer „Kinderband“ zu haben.

Florian Sump: Auch wenn Eltern und Kinder beim Konzert vielleicht getrennt stehen, das Erlebnis ist doch ein verbindendes. Da dürfen wir dann auch Songs wie „Elternvertreterwahl in der Kita“ spielen.

Aber wie schafft ihr es, Erwachsene und Kinder mit derselben Musik glücklich und zufrieden zu machen?

Sump: Das hat sich alles von Album zu Album, von Tour zu Tour weiterentwickelt. Wir haben ja auch die gute alte Bandschule durchgemacht. Überall gespielt, wo man uns auf die Bühne gelassen hat. Auf Stadtfesten etwa, wo unser Publikum mit dem Fischbrötchen in der Hand vorbeimarschiert ist.

Pauli: Das Herzstück ist heute immer das Kinderpublikum vor der Bühne. Aber wir haben auch schon nur vor Erwachsenen gespielt. Auf einem Techno-Festival zum Beispiel, vor 300 Leuten, die noch mittendrin waren in der Partynacht von gestern.

Nimschek: Oder vor Pensionisten auf der Bierbank. Und der eine Besoffene vor der Bühne (lacht) war natürlich auch schon als Publikum dabei. Sich mit „Kinder- oder Familienmusik“ da hinzustellen, das war manchmal schon eine Herausforderung.

Musik generell, aber speziell eure Musik macht ja aus Erwachsenen wieder Kinder. Plötzlich tanzen auch die, die vor dem Elternsein meist nur cool an der Bar herumgestanden sind.

Sump: Wir gehen natürlich alles sehr professionell an, aber auf der anderen Seite fühlt es sich tatsächlich für uns meist an wie Spielen. Ich war früher auch eher derjenige, der cool he­rumgestanden ist. Aber dann habe ich selbst zwei Kinder bekommen und die Lust am Spielen wiederentdeckt. Und jetzt darf ich mit guten Freunden in einer Band „spielen“.

Irgendwie erinnern eure Musik und eure Texte auch ein wenig an gut gemachte Pixar-Filme. Fein gestreute Referenzen, die man entdecken kann, aber nicht muss. Und die Kinder haben trotzdem Spaß, auch wenn sie nicht alle Andeutungen gleich „lesen“ können.

Sump: Es ist ja schon irgendwie die Königsklasse, einen Humor zu finden, der für alle funktioniert. O. k., jeden Gag, den wir so intern in der Band bringen, können wir natürlich auf der Bühne nicht liefern. Da tun sich andere Rapper leichter. Aber wenn möglichst viele, Erwachsene wie Kinder, in unseren Liedern witzige Referenzen finden, dann sind wir auch ein bisschen stolz darauf.

Nimschek: Man muss sich ja auch mit Kindern als Publikum thematisch nicht so limitieren. In den Kinderkosmos fallen ja nicht nur Schule, Eltern, Freunde. Sondern das geht quer hinüber zu Fantasie, Humor und Ironie. Das haben wir bald gelernt: Kinder ab zirka sechs, sieben Jahren verstehen sehr wohl Ironie und wissen, was lustig und was ernst gemeint ist.

Pauli: Na ja, es sollte ja auch nicht der Anspruch sein, dass jeder Querverweis von jedem gleich entdeckt wird. Der Spaß steht im Vordergrund. Aber trotzdem: Wenn Kinder älter werden und mit 20 plötzlich eine Anspielung in einem Lied erkennen, haben wir auch nichts dagegen.

Also darf man Kinder musikalisch und inhaltlich ein wenig herausfordern?

Nimschek: Man muss den Kindern unbedingt viel zutrauen und auch zumuten. Und das tun wir auch ganz bewusst.

Sump: Wir bewegen uns mit dem, was wir machen, auch mitten in der Popkultur. Das ist zum Beispiel bei den Autoren der „Simpsons“ ja auch nicht anderes. Die haben auch einen Spaß daran, kreuz und quer durch die Popkultur zu verweisen. Bei uns ist das genauso. Serien, Filme, Hip-Hop, Pop. Alles ist ein großer Remix, das ist die Popkultur. Und einen kleinen Teil des Remix übernehmen wir.

Pauli: Wir haben uns auch schon einmal einen Nachmittag hingesetzt und nur Intro-Songs von Zeichentrickserien aus den 1980er-Jahren angehört, von „DuckTales“ bis „He-Man“. Auch daraus entsteht manchmal etwas. Und apropos Referenz: Diesmal haben wir etwa ein 90er-Techno-Dance-Medley in der Show.

Sump: Beim ersten Album haben wir uns wahrscheinlich noch gefragt: Kann man das machen? Ist das noch o. k. für Kinder? Inzwischen haben wir begriffen: Alles ist o. k. Wir können frei drauflos produzieren. Es darf absurder werden, darf auch einmal härter klingen. Man muss sich nicht vorsorglich Limits im Kopf setzen, nur weil die Zielgruppe „Kinder“ heißt.



Eure Musik klingt im Vergleich zu anderen auf dem Kindermusik-Markt sehr authentisch. Wie gelingt euch das?

Sump: Wir gehen ans Musikmachen schon sehr pro­fessionell heran, wir haben ja schon alle Musik gemacht, bevor ­­wir Deine Freunde gegründet haben. Ich habe Hip-Hop gemacht, Markus war DJ bei Fettes Brot, und Lukas hat Musikproduktion gemacht.

Nimschek: Wir sind auch kein Marketingprodukt, das einem bestimmten Plan folgt. Jedes Album ist der Ausdruck der aktuellen künstlerischen Phase.