Ein Feuervogel beherrscht das Zwitscher-Reich

Wohin wird das (a)soziale Medium Twitter von Elon Musk geführt? Zu alternativen Wahrheiten vielleicht.

Seit es Elektroautos gibt, die rasanter beschleunigen als die Dienst-Lamborghinis hier in Erdberg, ist im Gegengift die Abteilung „Irre ingeniöse Innovation“ (IiI) gespalten wie so manche Persönlichkeit einer Nervenheilanstalt. Liberal, libertär, libertinär, evangelikal, kommunistisch, rechtsextrem – dieser global agierende Unternehmer mit den vielen Pässen reizt bei uns das politische Spektrum total aus. Weil er um zig Milliarden Dollar das in Lettern sparsame Medium Twitter gekauft hat, halten ihn einige IiI-Experten sogar für Moskaus fünfte Kolonne in der angeblich freien Welt.



Rein wirtschaftlich philosophierende Erneuerer hingegen verteidigen Musks humanitäres Engagement. Durch seine urgeilen Teslas habe er Tausende Arbeitsplätze für Kinder geschaffen – etwa in Kobalt-Minen des Kongo, wo sie den Stoff schürfen, aus dem die Träume jener sind, die vom Verkauf dieser Batterien leben. Die seien total nachhaltig. Wer mit einem SUV elektrisch durch die Städte brause, sorge für weit mehr Energieverbrauch als ein Benziner – ergo diene er so selbstlos tollem Wachstum.