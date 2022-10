Es geht in Israel ohne Netanjahu – doch anscheinend nicht auf Dauer

Benjamin Netanjahu strebt bei der Neuwahl ein Comeback an. Israels Politik ist in einer Dauerschleife gefangen, aus der es offenbar kein Entrinnen gibt.

„Bibi“ oder AAB, „Alles außer Bibi“: Unter dieser Prämisse steht in Israel die bereits fünfte Wahl in dreieinhalb Jahren. Das Land ist in einer Dauerschleife gefangen: Benjamin („Bibi“) Netanjahu, der längstdienende Premier in der Geschichte Israels. Ein Großmeister des Politschachs und formidabler Wahlkämpfer, der in der Manier eines Populisten polarisiert, hat sein Schicksal wieder einmal an eine Knesset-Wahl geknüpft.



Der 73-jährige Oppositionsführer und Likud-Chef, ein Überlebenskünstler ersten Ranges, kämpft um sein x-tes Comeback – und darum, einer Haftstrafe in einem Korruptionsprozess zu entgehen. Dass dies keine leere Drohung ist und Israel kein Pardon gegenüber Mächtigen kennt, haben Gefängnisstrafen für Ex-Premier Ehud Olmert oder Ex-Präsident Mosche Katzav bewiesen. Das Amt des Premiers würde Netanjahu dagegen Immunität garantieren.