Semmering übernimmt abgesagten Sölden-RTL

Der ausgefallene Saisonauftakt der Damen wird Ende Dezember am Semmering nachgeholt.

Der vor einer Woche abgesagte Damen-Riesentorlauf von Sölden wird am Semmering (NÖ) nachgeholt, wie der Österreichische Skiverband am Freitag bekanntgab. Damit finden kurz vor Jahreswechsel gleich drei Weltcuprennen am Zauberberg statt: Der zusätzliche Riesentorlauf am Freitag, am Samstag folgt der reguläre (jeweils 10.00 bzw. 13.00 Uhr) und am Sonntag der Flutlicht-Slalom (15.00 bzw. 18.30 Uhr) als Abschluss.

(APA)