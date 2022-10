Machtwechsel bei der Art Basel: Direktor Marc Spiegler tritt zurück

Nach 15 Jahren an der Spitze der weltgrößten Messe für zeitgenössische Kunst verlässt Marc Spiegler die Art Basel. Ihm folgt Noah Horowitz als CEO nach.

Nachdem die Art Basel gerade eben erfolgreich ihr Debüt in Paris mit der neuen Messe Paris+ par Art Basel gefeiert hat, überraschten die Schweizer Messebetreiber MCH Group am Freitag mit einer Neubesetzung an der Spitze: Marc Spiegler wird nach 15 Jahren als Global Director der Art Basel zurücktreten. Er wird der Messe noch sechs Monate beratend zur Seite stehen, bevor er „die nächste Phase seiner Kunstweltkarriere erkunden wird“, wie es in einer offiziellen Aussendung der Art Basel heißt.