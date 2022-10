Die große Elon-Musk-Show und ihre Produzenten

Von den Simpsons bis zu „SNL“: Der Milliardär hat einen Mythos um sich gebaut, und die Popkultur hat mitgeholfen.

Auch der reichste Mensch der Welt bekommt nicht alles, was er will. Elon Musk, der nun Twitter übernommen hat – ob er es nun eigentlich wollte oder nicht –, soll im Frühling dieses Jahres den Plan gefasst haben, im legendären Berliner Klub Berghain feiern zu gehen. Daraus wurde nichts. Weil er dann doch nicht mehr wollte, wie er über Twitter verkündete.



Oder weil er vom Türsteher abgewiesen wurde, wie böse Zungen vermuten. Letztere Version inspirierte die deutsche Band Von Wegen Lisbeth wenig später zum Lied „Elon“: „Elon, sei nicht traurig“, heißt es darin in tröstlichem Ton: „Das ist uns allen schon passiert.“ Am Mars sei es doch sicher auch schön, oder?