Der türkis-blaue Wirtschaftsturbo blieb stecken

ÖVP und FPÖ versprachen einst „Wohlstand und Arbeitsplätze“ durch ihr Standortentwicklungsgesetz – zur Anwendung kam es in den drei Jahren seines Bestehens bisher nicht, wie eine parlamentarische Anfrage nun zeigt.

Wien. Neben der härteren Migrationspolitik hatte die türkis-blaue Bundesregierung in ihrem eineinhalbjährigen Bestehen vor allem ein Credo: Das Land müsse dringend wirtschaftsfreundlicher werden. Untermauert wurde dies mit allerhand Prestigeprojekten – ein zentrales davon war das sogenannte Standortentwicklungsgesetz.

Die Idee dahinter: Damit Großprojekte, die für den Standort wichtig sind, nicht mehr von der Bürokratie gebremst werden können, nahmen sich ÖVP und FPÖ vor, die Zulassungsverfahren zu beschleunigen. Zwar wich man von einem ursprünglich geplanten Automatismus ab, wohl aber wurde beschlossen, dass Umweltprüfverfahren in erster Instanz nur noch 18 Monate dauern dürfen. Um festzustellen, was standortrelevant ist und was nicht, wurde mit dem Standortentwicklungsbeirat eigens ein Expertengremium installiert, dessen Mitglieder von mehreren Ministerien zu nominieren waren.