Chlorgas-Austritt in Tiroler Therme: Sieben Personen im Spital

Der Vorfall war bekannt geworden, weil mehrere Gäste Übelkeit verspürt hatten, teilte das Unternehmen selbst mit. Die Ursache für den Chlorgas-Austritt war vorerst unklar und Gegenstand von Untersuchungen.

In einer Therme in Fügen im Tiroler Zillertal ist es Freitagnachmittag zum Austritt von Chlorgas gekommen. Der Vorfall war bekannt geworden, weil mehrere Gäste Übelkeit verspürt hatten, teilte das Unternehmen selbst mit. Die Therme, in der sich zu dem Zeitpunkt 254 Personen befanden, wurde umgehend geschlossen und evakuiert. Zehn Gäste wurden vom Roten Kreuz versorgt, sieben davon mit leichten Symptomen vorsorglich in das Krankenhaus Schwaz eingeliefert.

Die Ursache für den Chlorgas-Austritt war vorerst unklar und Gegenstand von Untersuchungen. Die Prüfung sowie die Freigabe für den Betrieb werde aktuell gemeinsam mit der Behörde vorgenommen, hieß es. Die Feuerwehren Fügen und Jenbach waren mit insgesamt 46 Einsatzkräften an Ort und Stelle.

(APA)