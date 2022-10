Katja Krasavice: Peepshow mit Empowerment

Aus dem Internet-Erotik-Sternchen ist eine veritabel agierende Rapperin geworden – ihre drei Nummer-1-Alben lügen nicht. Nun gastierte die 26-Jährige im Wiener Gasometer.

Sie mag alles, was der bürgerlichen Mitte suspekt ist. Plastische Chirurgie und Pornoästhetik, prolligen Hiphop und hemmungsloses Thematisieren von Intimitäten. Katja Krasavice, 26 Jahre jung, in Tschechien geboren und in Sachsen aufgewachsen, hat bislang drei Alben veröffentlicht, die allesamt auf Platz 1 der deutschen Hitparade gelandet sind. Zudem ist sie die Autorin der „Bitch Bible“, die im Sachbuch-Ranking der Spiegel-Bestsellerliste auf Platz 2 rangierte.

Darin beschreibt sie ihre krasse Kindheit im Plattenbau. Als sie fünf war, starb ein Bruder an Krebs, als sie elf war, erhängte sich ein weiterer in einer Gefängniszelle. Ihr Stiefvater missbrauchte einige ihrer Freundinnen sexuell. Sie sagte gegen ihn aus. Danach wanderte sie mit ihrer Mutter nach Leipzig aus. Das Gymnasium schloss sie nicht ab.