Engpässe beim heimischen Stromnetz

Netzbetreiber APG warnt: Das zu schwache Stromnetz verursachte allein im September Ausgaben von rund sieben Mio. Euro.

Wien. Das Stromnetz verfüge nicht über die notwendigen Kapazitäten und ist den ständig steigenden Belastungen durch die Integration erneuerbarer Energiequellen sowie durch die stetig steigende Elektrifizierung nicht mehr gewachsen. Daher müsse regelmäßig eingegriffen werden, um das Stromnetz nicht zu überlasten, teilt die APG in einer Aussendung mit.

„Besteht die Gefahr von Leitungsüberlastungen im Stromnetz, müssen wir diesen Belastungen durch gezielte Eingriffe beim Einsatz von thermischen und hydraulischen Kraftwerken sowie bei flexiblen Verbrauchern kontrolliert entgegensteuern“, erklärt Gerhard Christiner, technischer Vorstand der APG. Bis Ende September waren derartige Eingriffe – sogenannte Redispatch-Maßnahmen – bereits an 181 Tagen notwendig, das sind um 16 Tage oder rund zehn Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahrs.

Diese Kapazitätsdefizite in der Strominfrastruktur verursachen Kosten, die am Ende die Stromkunden tragen müssen. „Aktuell fehlende Netzkapazitäten haben die Stromkunden im Jahr 2021 rund 99 Millionen Euro gekostet. Allein im September 2022 verursachten die notwendigen Redispatch-Maßnahmen Kosten in der Höhe von rund sieben Mio. Euro und in den ersten neun Monaten dieses Jahres gesamt rund 77 Millionen“, erklärt APG-Vorstand Thomas Karall. Die APG fordert daher die Beschleunigung und Vereinfachung von Genehmigungsverfahren. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.10.2022)