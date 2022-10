Österreich und die ewige Frage der Infrastruktur

ÖTV sehnt sich nach fixer Halle für Länderkämpfe.

Wien. Die Wiener Stadthalle hat ihren jährlichen Fixplatz im Sportjahreskalender, der Österreichische Tennisverband hingegen ist ein ewig Reisender. Stehen Länderkämpfe an, dann muss man sich die immerzu gleiche Frage stellen, wo denn gespielt werden könnte. Der ÖTV hat für Davis Cup oder Billie Jean King Cup (bis 2020 Fed Cup) wie so viele Verbände in diesem Land keine feste Heimstätte. Die Klagen darüber sind seit Jahren laut, einzig die Politik will sie nicht so recht hören. „Wir bräuchten eine Infrastruktur-Milliarde für den Sport“, sagt ÖTV-Präsident Martin Ohneberg und spricht damit vielen Mitstreitern aus der Seele.

Dem ÖTV wäre konkret am meisten geholfen, wenn in der Südstadt, Standort des Leistungszentrums, eine Halle für rund 3000 Besucher entstehen würde. Man verweist auf Estland oder Slowakei, weder die größten noch die reichsten Tennisnationen, aber mit der nötigen Infrastruktur ausgestattet. ÖTV-Sportdirektor Jürgen Melzer: „Ein paar Kilometer weiter in Bratislava steht eine Halle, wie wir sie gerne hätten.“

So viel zum Wunschdenken. In der Realität bestreiten Österreichs Damen schon in zwei Wochen, am 11. und 12. November im Schwechater Multiversum, einen Länderkampf mit Lettland. Das Davis-Cup-Team hofft auf ein Heimspiel Anfang Februar, müsste dann aber innerhalb von nur zwei Monaten (Auslosung am 27. November) eine Location aus dem Hut zaubern. (cg)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.10.2022)