Viel Beifall für tschechische Ratspräsidentschaft

Die liberal-konservative Fünfparteienkoalition erntet Lob für ihren EU-Vorsitz. Allerdings ließ Premier Fiala die Innenpolitik schleifen.

Wien/Prag. „Tschechien hat die EU-Ratspräsidentschaft in einer sehr herausfordernden Zeit übernommen und die ersten Monate mit großem Einsatz gemeistert. Hierfür möchte ich mich ausdrücklich bedanken.“ Diese lobenden Worte des deutschen Wirtschafts- und Klimaministers Robert Habeck wurden jüngst bei Gesprächen in Prag geäußert. Ähnliche Anerkennung hörte man auch von den Staats- und Regierungschefs der EU nach ihrem informellen Treffen in der Moldaustadt Mitte Oktober.

Die EU-Ratspräsidentschaft in Zeiten des Putin-Kriegs gegen die Ukraine und der Energiekrise ist in der Tat die größte Herausforderung, die Tschechien passieren konnte. Beobachter sind der Ansicht, dass man von Glück reden kann, dass die vor einem Jahr gewählte liberal-konservative Regierung unter Petr Fiala den Hut für die EU-Ratspräsidentschaft aufhat. Fialas Vorgänger Andrej Babiš hatte sich spöttisch über diese Aufgabe geäußert und wollte nur ein Drittel der Mittel ausgeben, die Tschechien 2009 bei seiner ersten Ratspräsidentschaft investiert hatte.