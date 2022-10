Sergei Loznitsa: „Kulturkämpfe bringen der Ukraine nichts“

Siegessicher: Der Regisseur Sergei Loznitsa in Cannes, bei der Vorstellung seines Archivfilms „The Natural History of Destruction“ im Mai.

Als Künstler zählt er zu Russlands schärfsten Kritikern, doch sein Nein zum Kulturboykott sorgt in der Ukraine für Unmut. Sergei Loznitsa – in Belarus geboren, in Kiew aufgewachsen, in Moskau ausgebildet – polarisiert. Ein Gespräch.

Die Presse: Nebst Ihrer Tätigkeit als Spiel- und Dokumentarfilmregisseur sind Sie bekannt für Kompilationsfilme, die brisantes Archivmaterial aufbereiten. Heuer laufen zwei davon bei der Viennale, darunter „The Natural History of Destruction“. Dessen Titel verweist auf einen Essay von W. G. Sebald. Was hat Sie daran fasziniert?

Sergei Loznitsa: Sebald beschäftigte sich mit seinem Eindruck, dass der Nachkriegsdiskurs um die Bombardierung deutscher Städte durch die Alliierten nicht mit dem übereinstimmte, was passiert war. Für mich werfen seine Überlegungen eine Grundsatzfrage auf: Können wir auf Basis eines Konzepts wie „Kollektivschuld“ Städte zerstören, die Zivilbevölkerung der Feinde töten? Ist diese Rechtfertigung moralisch zureichend? Derzeit sind wir beim russischen Bombardement der Ukraine wieder an diesem Punkt.

Sebald kritisierte auch Kommentatoren, die ihm nur beipflichteten, um Deutschland zum Opfer zu stilisieren. Haben Sie keine Angst, dass auch Ihr Film dafür genutzt werden könnte?

Das ist natürlich nicht meine Absicht, aber ich kann es nicht ausschließen. Ich bin neugierig, wie der Film in Deutschland aufgenommen wird, ein deutscher Filmemacher hätte ihn sicher nicht machen können.

Der Film beginnt mit Alltagsbildern, die fast schon idyllischen Charakter haben.

Ich wollte keinen umfassenden Abriss deutscher Geschichte ins Bild setzen, sondern zeigen, wie Deutschland damals aussah, auf dem Land und in den urbanen Zentren. Zwischen der Wirtschaftskrise und dem Krieg gab es dort ja auch wirtschaftlichen Aufschwung, der historisch mit Hitlers Aufstieg zusammenfiel.

Später zeigen Sie Luftaufnahmen der Bombardements, die abstrakt wirken, wie Feuerwerk. Ist das nicht eine unzulässige Ästhetisierung von Kriegsgewalt?