Polen lässt erstes Atomkraftwerk von US-Firma bauen

Polen lässt sein erstes Atomkraftwerk von der US-Firma Westinghouse Electric bauen. Ministerpräsident Mateusz Morawiecki gab die bereits seit längerem erwartete Entscheidung am Freitag per Twitter bekannt: "Wir bestätigen, dass unser Kernenergieprojekt die zuverlässige und sichere Technologie von @WECNuclear nutzen wird." Polen will seinen CO2-Ausstoß reduzieren und sich ganz von der Kohle verabschieden.

Die Entscheidung für die Technologie der ersten drei Reaktoren sollte bis Ende dieses Jahres erfolgen. Der erste Reaktor soll 2033 in Betrieb genommen werden.

Westinghouse konkurrierte mit Südkoreas staatlichem Unternehmen Korea Hydro Nuclear Power, das im April ein Angebot abgegeben hatte. Auch französische Unternehmen waren im Gespräch. Die Regierung in Warschau war auf der Suche nach einem Partner für den Bau von Kernkraftwerken mit einer Kapazität von sechs bis neun Gigawatt.

Die Zusammenarbeit sei unter Mithilfe von Vizepräsidentin Kamala Harris und Energieministerin Jennifer Granholm zustande gekommen, sagte ein Vertreter des US-Präsidialamtes. "Die US-Partnerschaft bei diesem Projekt ist für uns alle von Vorteil: Wir können die Klimakrise angehen, die europäische Energiesicherheit stärken und die strategischen Beziehungen zwischen den USA und Polen vertiefen", erklärte Harris in einem Tweet.

(APA/Reuters)