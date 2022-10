Trauer trägt die Pfingstrose

Wenn das Laub der schönen Asiatinnen schwarze Flecken bekommt, ist Alarm zu schlagen. Wenn der Pilz die Pfingstrose befällt, müssen die Blätter eingesammelt und verbrannt werden.

Ich warte auf den ersten Herbststurm, und zwar aus zwei Gründen. Denn jeder ordentliche Wind, der vom Schneeberg runterpfeift, bläst die Laubmassen den Bäumen des Wäldchens geradezu zu Füßen, und dort sind sie bestens aufgehoben.



Das alte Laub bedeckt den Boden in dicken Schichten, es hält ihn feucht, verwandelt sich in fruchtbaren Humus, und außerdem überwintern darin und darunter jede Menge Tiere. Insekten, Igel, Schlangen, Kröten. Auch in den Blumenbeeten darf der bunte Schatz liegen bleiben, auch dort ist das Laub ein dämmender, Feuchte erhaltender Segen und wird erst im Frühjahr abgerecht. Ein Herbst ohne Sturm, bevor Regen und Schnee kommen und die Laubmassen pappig und schwer machen, ist hingegen mit viel Arbeit und Kreuzweh verbunden. Außerdem fegt der Sturm regelmäßig auch die dürren Äste aus den Baumkronen, und diese sind ein ausgezeichneter Unterzund für schnell entfachte Feuerchen aller Art. Doch fast wird mir bang, über Feuer zu schreiben in der heutigen Zeit, weil die Welt so voll erhobener Zeigefinger ist, dass es mir fast sündig vorkommt.