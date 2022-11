Die zahlreichen Gesichter der Einsamkeit

(c) Getty Images (AegeanBlue)

Das Gefühl der Einsamkeit stellt nicht erst seit der Pandemie eine gesundheitliche und gesellschaftliche Belastung dar – und kann jeden treffen. Die wichtige Botschaft: Es gibt Wege, sich aus dem „inneren Gefängnis“ zu befreien.

Vera hat keinen Grund, sich einsam zu fühlen. Jedenfalls hört sie das oft von Menschen, denen sie sich anvertraut. „Du hast doch eine Familie“, heißt es dann. „Bist nie allein.“ Aber darum geht es nicht. Oder vielleicht geht es genau darum. Denn Vera hat ein Baby, gerade einmal ein paar Wochen alt. Es ist ihr erstes Kind. Untertags ist ihr Mann im Büro – und die junge Mutter hat das Gefühl, zu Hause eingesperrt zu sein. Die Kleine schreit, will trinken, schlafen, gewiegt werden. Doch Vera ist überfordert, und mit ihrer Überforderung fühlt sie sich allein.



Wohin sie mit der Kleinen tagsüber soll, weiß sie nicht. Die Angst, dass sie oder das Kind sich im Café mit Covid anstecken könnte, wiegt schwer – ihr Mann ist Risikopatient. Spaziergänge an der frischen Luft sind schön, aber nach dem Notkaiserschnitt erschöpfend. Veras Freundinnen haben noch keine Kinder, arbeiten Vollzeit und haben unter der Woche kaum Zeit. Ihre Mutter lebt in der Steiermark.