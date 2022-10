Ihr Meißel? Solarstrom und Elektroschock

Eben erst wurde Judith Fegerl Österreichs einziger Preis für Skulptur, gestiftet von Dagmar Chobot, verliehen. Für Objekte, die pure Energie abbilden. Wir trafen sie, wo sonst, am Solarpaneel.

Einigen ihrer Mitschülerinnen bei den Ursulinen in Mauer scheint es im Rückblick völlig klar: dass Judith Fegerl einmal Kunst machen und diese etwas mit Technik zu tun haben werde. Hatte die die 1977 geborene Wienerin doch schon damals ein exotisches Hobby: Löten. Woraus auch Schmuck aus elektronischen Bauteilen und Kupferdraht entstand, den sie an ihre Freundinnen verkaufte. Viel anderes macht Fegerl heute eigentlich auch nicht. Nur mit ausgefeilt intellektuellem Schaltplan versehen.



Fegerl ist Konzeptkünstlerin, deren Objekte und Installationen um die Spürbarmachung und Materialisierung von etwas an sich völlig Körperlosem, der Energie, kreisen. Und zwar mit außerordentlich ästhetischem Anspruch. Ob das 1690 Kupferstäbe sind, die sie zum schönsten minimalistischsten Kühlkörper zusammenfügt – oder historische Solarpaneele, die sie zu Collagen an die Wand hängt. 2021 etwa zu sehen gewesen in der Galerie Hubert Winter. Oder bis Sommer im Kunstsalon der Anwälte Kathrin Weber, einer ehemaligen Mitschülerin, und Axel Anderl.