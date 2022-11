Die Macht der Mafia

Ihre Italien-Sehnsucht brachte Sanne de Boer von Amsterdam nach Kalabrien, wo sie auf die Geschäfte der 'Ndrangheta stieß. Wie konnte diese Mafia-Organisation so stark in Europa werden?

„In meinem ersten Jahr in meinem Dorf in Kalabrien wurde das Auto meiner Nachbarin, die für die Gemeinde arbeitete, angezündet“, erzählt Sanne de Boer. „Sie wurde eingeschüchtert und bedroht, es ging um Baugenehmigungen.“ Dieser Vorfall in dem kleinen Dorf im Süden Italiens, in das die Niederländerin erst wenige Monate zuvor gezogen war, hatte Sanne de Boer 2007 in eine für sie ganz neue Realität Kalabriens katapultiert. Zum ersten Mal erlebte die junge Frau aus Amsterdam hautnah mit, wie die mächtige kalabresische Mafia, die 'Ndrangheta, agierte.



Seit diesem Vorfall in einer lauen Septembernacht beschäftigt sich die niederländische Autorin und Journalistin mit der kriminellen Organisation, von der sie zuvor nur wenig wusste. Schon bald wurde ihr klar, wie sehr die 'Ndrangheta bereits in ihrem Heimatland, in Deutschland sowie in anderen europäischen Staaten Fuß gefasst hatte. War bis dahin außerhalb Italiens eher die sizilianische Cosa Nostra oder die Camorra aus Neapel aus Filmen und Büchern bekannt, hatte die kalabresische 'Ndrangheta nahezu unbemerkt ihr europäisches Imperium ausbauen können. Darüber hat die heute 42-Jährige ein umfassendes – und sehr persönliches Buch geschrieben.