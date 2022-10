Bob Dylan würdigt Jerry Lee Lewis live

Bei seinem Konzert in Nottingham spielte Bob Dylan zu Ehren des verstorbenen Rock'n'Rollers dessen Song „I Can't Seem To Say Goodbye“.

Bob Dylan, der seit 25. September auf Europatournee ist, ändert seine Setlist derzeit kaum je: Jeden Abend spielt der 81-Jährige neun der zehn Songs seines jüngsten Albums „Rough And Rowdy Ways“, dazu acht weitere Stücke, davon zwei aus seiner Phase als strenggläubiger Christ, „Gotta Serve Somebody“ und „Every Grain Of Sand“. Dieses gebetartige Lied steht immer am Ende seiner Auftritte, eine Zugabe gibt er nie. Das heißt: Fast nie.

Denn bei seinem Konzert am 28. Oktober in Nottingham kam er nach dem üblichen Jubel doch zurück - und spielte eine innige Version von „I Can't Seem To Say Goodbye“, die er ausdrücklich dem im Alter von 87 Jahren verstorbenen Rock'n'Roll-Titanen Jerry Lee Lewis widmete.

Jerry Lee Lewis hat diesen Song, geschrieben von Don Robertson, in seiner frühen Zeit bei Sun Records (also jedenfalls vor 1963) aufgenommen, erschienen ist „I Can't Seem To Say Goodbye“ aber erst 1970. Darin finden sich die Zeile: „I can whisper I love you till the day that I die.“ Bob Dylan hat den Song vor diesem Auftritt noch nie auf der Bühne gespielt, seine Band hat ihn also offenbar spontan in kürzester Zeit einstudiert. Jerry Lee Lewis hat umgekehrt mindestens einmal ein Stück von Bob Dylan aufgenommen: den seltenen Song „Rita May“.

Es existiert zwar ein Live-Dokument der Hommage an Jerry Lee Lewis, dieses ist allerdings definitiv gegen Bob Dylans Willen aufgenommen worden. Um Tonaufnahmen und Fotos unmöglich zu machen, muss man bei Dylan-Konzerten das Handy in Etuis, die am Eingang verteilt werden, verschließen. Die Etuis werden erst nach dem Konzert wieder geöffnet. Wenn dennoch jemand zu fotografieren versucht, droht Bob Dylan, seinen Auftritt abzubrechen. Das war zuletzt etwa in Berlin der Fall.