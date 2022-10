Davor Šuker: „Träumen wir: Maradona spielt bei dieser WM“

Davor Šuker war Kroatiens Fußballidol, WM-Topscorer 1998 und bis 2021 Verbandspräsident beim Vizeweltmeister. Er erwartet eine spannende Katar-WM, lobt Sportkulturen, verurteilt Marktwertprognosen – und schwärmt von Luka Modrić.

Kroatien wurde bei der WM 2018 Vizeweltmeister. Wie ist das einem so kleinen Land gelungen, vor allem: Was hat es verändert?



Davor Šuker: Zuerst muss man, wenn es um Kroatiens Fußball bei einer WM geht, zurückblicken. 1998 wurden wir in Frankreich Dritter, 2018 wurden wir in Russland Zweiter – müssen wir jetzt wirklich bis 2038 warten, ehe wir Weltmeister werden? (lacht sehr laut) Nein, Spaß beiseite. Ich hoffe, wir verkürzen diesen Zeitraum und sind in Katar top aufgestellt. Die WM ist der höchste Bewerb im Weltfußball, ich will meiner Mannschaft da keinen Druck machen mit meinen Erwartungen.



Top? Gegen Österreich wirkte das Spiel in der Nations League nicht immer sattelfest oder gar WM-tauglich.