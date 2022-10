Laundromat Chicks: Angstlust in der kindlichen Welt

„Meine Generation wächst mit Retro-Zeugs auf“, sagt der 18-jährige St. Pöltner Tobias Hammermüller. Mit seiner Indie-Pop-Band Laundromat Chicks verarbeitet er diese Einflüsse.

Laundromat Chicks: „Nobody Believes Me“. Es gibt etliche Erklärungen für den immensen Erfolg des Fests Halloween, die knappste lässt sich in ein Wort fassen: Angstlust. Dass Kinder für diese besonders anfällig sind, mag daran liegen, dass die Entdeckung der für sie neuen Welt mit Angst und Lust zugleich verbunden ist. Davon handelt dieses Lied – genauer: von einem Rückblick auf diese kindliche Angstlust. „Remember when you were a kid watching TV in the dark“, singt Tobias Hammermüller zu spitz knallenden Beats und stoisch vor sich hin lärmender Gitarre – eine Klangsprache, die Ende der 1980er-Jahre von Bands wie The Jesus And Mary Chain entwickelt wurde und die noch immer funktioniert, wenn's um das Unheimliche geht. Das im Refrain dann doch fast beherrschbar wird – was eine alte, weise Sologitarre kurz kommentiert . . . Kaum zwei Minuten dauert der Song: eine kluge, stilsichere Miniatur.

