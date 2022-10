Mit diesen drei Aktien kann man sich für die Jahresend-Rallye rüsten

Eine Jahresend-Rallye an den Börsen ist gerade aufgrund der jetzt so schlechten Stimmung möglich. Und selbst wenn sie nicht eintreten sollte, ist man mit diesen drei Aktien gut für die nächsten Monate positioniert.

Wer angesichts der miesen Börsensituation gerade wieder seine Wunden leckt und wissen will, wie es anderen so geht, kann ja zwischendurch kurz nach Norwegen blicken. Selbst der dortige Staatsfonds, der größte seiner Art weltweit, hat heuer im dritten Quartal einen Verlust von 449 Milliarden Kronen (umgerechnet rund 44 Milliarden Euro) erlitten. Die Kapitalrendite des etwa 1,15 Billionen Euro schweren Fonds lag damit von Juli bis September bei minus 4,4 Prozent.

Immerhin hat die breite Streuung einen stärkeren Rückschlag verhindert. Und die Streuung kann sich sehen lassen. Der Fonds ist nämlich weltweit an mehr als 9.300 Unternehmen beteiligt.

Vor den schwächelnden Aktienmärkten infolge der toxischen Mischung aus Kriegs-, Inflations- und Rezessionsängsten sowie des halb hilflosen Agierens von Regierungen und Zentralbanken, war in den vergangenen Monaten also niemand gefeit. Und wirklich ruhig sieht es auch für die kommenden Monate nicht aus.

Einen Vorgeschmack auf das, was der Wirtschaft bevorsteht, lieferten diese Woche die Zahlen der US-Techgiganten, die die heiße Phase der US-Berichtssaison einläuteten. Wie sich zeigt, macht die Mischung aus Inflation und schwacher Konjunktur die Menschen sparsamer. So verzeichnete Google im abgelaufenen Quartal einen Rückgang bei Werbeschaltungen – die Aktie der Google-Mutter Alphabet brach ein. Bei Meta wiederum setzte sich der Umsatzrückgang aus dem zweiten Quartal fort, während der Gewinn überhaupt um 52 Prozent einbrach. Und für das vierte Quartal prognostiziert Meta gar einen Umsatzrückgang von bis zu zehn Prozent. Die Meta-Aktie ging in die Knie.

Dabei waren die Börsen diese Woche gar nicht so schlecht unterwegs. Als dann in der Nacht auf Freitag auch die Prognosen von Apple und Amazon auf Kaufzurückhaltung hindeuteten, machte sich zwar abermals Nervosität und Defensive bei den Anlegern breit. Aber die meisten Leitindizes beendeten die Woche dann doch klar im grünen Bereich – selbst die US-Techbörse Nasdaq.

Allemal ist unter Börsianern ein zunehmend lauterer Disput darüber zu vernehmen, ob denn die Talsohle nicht doch schon erreicht ist, da die Kurse in ihrer Dynamik ja der Realwirtschaft meist um etwa ein Jahr vorauslaufen. Was man dazu sagen kann? Man sollte als Kleinanleger nicht übermütig werden, indem man allen mit Zukäufen zuvorkommt – denn die kommenden Wochen werden noch für so manchen Rüttler zumindest bei Einzelwerten sorgen. Aber man soll seine Anlegerpsyche doch auch daran erinnern, dass man tendenziell dann mutig sein muss, wenn alle ängstlich sind. Und dass eine immens schlechte Stimmung wie jetzt einen Wendepunkt zumindest absehbarer macht. Eine Jahresend-Rallye ist möglich – selbst wenn es sich nur um eine Bärenmarkt-Rallye handeln sollte. Doch wie könnte man sich dafür in Stellung bringen?