Basketball-Superstar Kyrie Irving hat mit einem Tweet zu einem als antisemitisch kritisierten Film für den nächsten Aufreger gesorgt.

Der 30-Jährige von den Brookyln Nets teilte einen Link zu dem umstrittenen Streifen "Hebrews to Negroes: Wake Up Black America" (2018), den viele US-Medien außerdem als rassistisch und frauenfeindlich, homo- sowie islamophob einstufen. Sein Club distanzierte sich.

Nets-Besitzer Joe Tsai schrieb bei Twitter: "Ich bin enttäuscht, dass Kyrie anscheinend einen Film unterstützt, der auf einem Buch voller antisemitischer Desinformation basiert." Der Point Guard hatte kommentarlos den Link zu dem Film geteilt. "Ich möchte mich mit ihm zusammensetzen und sichergehen, dass er versteht, dass das uns allen gegenüber verletzend ist", schrieb Tsai. Es sei falsch, Hass aufgrund von ethnischer Zugehörigkeit oder Religion zu fördern. In dem Buch und dem Film werden zahlreiche antisemitische Vorurteile breitgetreten und nachweislich falsche Behauptungen über die Herkunft des Rassismus getätigt.

Irving hat in der Vergangenheit immer wieder mit seinen Ansichten für Aufsehen gesorgt. So behauptete er 2018, die Erde sei nicht rund, wovon er sich später distanzierte. Er verweigerte die Impfung gegen das Coronavirus und verpasste deshalb in der Vorsaison Dutzende Spiele. Dass er Millionen Dollar verlor, war ihm egal. Niemand könne ihn versklaven und ihm sagen, was er tun solle.

(APA)