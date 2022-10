Haltung statt Ideologie

Anfang dieser Woche war der 50. Todestag von Jackie Robinson. Ein Baseballer als Champion der Menschenwürde, der nicht in Vergessenheit geraten sollte.

Jack Roosevelt „Jackie“ Robinsons Leben hat bescheiden begonnen, in Kalifornien, vaterlos in der Armut schwarzer Kleinhäusler. Als Jugendlicher richtungslos und zornig, wird er vom Methodisten-Pfarrer Karl Downs unter die Fittiche genommen. Downs lehrt ihn eine Haltung des Gottvertrauens, der moralischen Stärke und der geduldigen Beständigkeit, die sein Leben grundlegend beeinflusst. Nach dem Militäreinsatz im Weltkrieg vermittelt Reverend Downs den vielversprechenden, aber schwarzen Baseballer an einen anderen Methodisten: Branch Rickey, Präsident der Brooklyn Dodgers. Und Rickey durchbricht bewusst das seit 63 Jahren strikt eingehaltene ungeschriebene Gesetz, dass Schwarze nicht in der Major League spielen dürfen, als er Robinson am 15. April 1947 gegen die Boston Braves spielen lässt. Der Tag ist heute Teil einer Heldensage: mit dem ungeheuren Druck, unter dem Robinson stand, den vielen Beleidigungen selbst aus der eigenen Mannschaft – aber auch den Spielern, die zu ihm kamen, um sich für andere zu entschuldigen. Und den vielen Fans, die ihn sofort ins Herz schlossen.

1947 wird er „Rookie of the Year“, landet in einer US-weiten Umfrage zum beeindruckendsten Mann der Gegenwart auf Platz zwei (hinter Bing Crosby, vor Papst Pius XII.), wird „wertvollster Spieler 1949“ und 1962 in die Baseball Hall of Fame aufgenommen. Ihm zu Ehren wird heute im Major-League-Baseball seine Trikot-Nummer 42 nicht mehr vergeben – außer jeweils am 15. April, dem „Jackie Robinson Day“, an dem in vielen Mannschaften sämtliche Spieler seine Nummer tragen.

Rickey hatte von Robinson „den Mut“ gefordert, „nicht zurückzuschlagen“, um die Chancen all jener nicht zu gefährden, die nach ihm kommen sollten. In einem Auftritt in der Dick-Cavett-Show kurz vor seinem tödlichen Herzinfarkt 1972 sinniert Robinson darüber, dass die schwarzen Spieler in der Major League mittlerweile gar nicht mehr zu zählen und völlig selbstverständlich seien. Und dass es ja auch gar nicht bemerkenswert sein sollte, ob einer nun weiß oder schwarz ist.

Sein 50. Todestag hat, soweit man das von hier aus verfolgen kann, in den USA kaum noch für Erwähnung gesorgt. Ob seine Haltung nicht in die Klassenkampfrhetorik des heutigen Antirassismus passt (obwohl er sich zeitlebens aktiv für Gleichberechtigung eingesetzt hat) oder weil Baseball heute einfach unter Schwarzen aus der Mode gekommen ist? Es ist jedenfalls schade. Er scheint doch ein Großer gewesen zu sein. Jemand, dessen Leben allen Amerikanern gemeinsamen Grund gibt, ihr Land zu lieben.

