Auto fuhr in Grazer Innenstadt in Gastgarten

Eine Frau wurde verletzt. Bei der Polizei ging man von einem Verkehrsunfall aus.

Ein Pkw ist am Samstagnachmittag am Rande der Grazer Innenstadt in die Ecke eines Gastgartens gefahren, dabei wurde eine Frau verletzt, wie die Landespolizeidirektion mitteilte. Bei der Polizei ging man von einem Verkehrsunfall aus, wie ein Beamter auf Anfrage sagte. Über weitere Verletzte war vorerst nichts bekannt.

Bei dem Gastgarten handelt es sich um jenen des Operncafe, direkt am stark frequentierten Opernring gelegen. Das Auto dürfte zuerst gegen einen Alleebaum und dann gegen eine Ecke des Gastgartens geprallt sein. Bei dem Unfallwagen handelte es sich um einen schwarzen Pkw. Der Fahrer dürfte unverletzt geblieben sein. Feuerwehr, Polizei und Rotes Kreuz standen im Einsatz.

(APA)