Mindestens 59 Tote bei Ansturm auf Halloween-Feiern in Seoul

Mindestens 150 weitere Menschen seien verletzt worden, wie die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf Behördenangaben berichtete. Die genauen Gründe für die Tragödie waren zunächst noch unklar.

Bei einem Massengedränge anlässlich von Halloween-Feiern in Seoul sind mindestens 59 Menschen ums Leben gekommen und 150 weitere verletzt worden. Das meldete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap in der Nacht auf Sonntag (Ortszeit) unter Berufung auf Behördenangaben. Die Tragödie ereignete sich in Itaewon, einem Ausgehviertel in der südkoreanischen Hauptstadt.

Zuvor hatten Behörden mitgeteilt, mehrere Menschen seien nach dem Zwischenfall in engen Gassen der südkoreanischen Hauptstadt wegen Herzstillständen behandelt worden. Staatspräsident Yon Suk-yeol berief eine Krisensitzung ein und ordnete die Entsendung weiterer Rettungskräfte an den Unglücksort an.

(APA)