Gerhard Milletich soll bei Sponsoren und Partnern als ÖFB-Präsident um Inserate im eigenen Verlag geworben haben. Für seine Gegner ein Foulspiel und Verstoß gegen Compliance Regeln, der Verleger selbst weist alle Vorwürfe zurück.

Österreichs Fußballbund ist keineswegs zu beneiden. Im Happel-Stadion, einer Ruine, als Sportverband seit Jahren gefangen. Bei der nahen WM in Katar nicht dabei, auf der Weltbühne ist man seit 1998 bloß Zuschauer. Vom neuen Trainingszentrum in Aspern ist noch immer nichts zu sehen. Präsidiumssitzungen wirken oft als schlechte Inszenierung, mit gar obskuren Allianzen. Es laufen föderalistische Grabenkämpfe, in Österreichs größten Sportfachverband küren „Landesfürsten“ ihren Präsidenten. Es wirkt als Bühne für Eigeninteressen, Machtspiele – und jetzt sorgt eine Affäre mit eigenartigen Auftritten gegenüber Sponsoren und Verbandspartnern für Unwohlsein.