„Weltklimaspiel“: Spielend die Welt retten

So sieht das „Weltklimaspiel“ aus, parallel zum Spielplan gibt es auch eine App.

Drei Jahre hat Matthias Mittelberger am „Weltklimaspiel“ gefeilt. Jetzt können Jugendliche damit erleben, wie die Welt auf unser Handeln reagiert.

Ein überdimensionaler Spielplan voller bunter sechseckiger Kärtchen: Wasser, Waldstücke, Getreidefelder, hier stehen Hochhäuser, dort Atomkraftwerke und wieder woanders Windräder – und während mitten in einem der Länder ein großer Waldbrand ausgebrochen ist, droht einem anderen in Form riesiger Wellen ein Tsunami. So kann eine Szene aus dem „Weltklimaspiel“ aussehen – während ringsum Jugendliche überlegen, wie es weitergehen soll mit der Welt.

Drei Jahre lang hat Matthias Mittelberger mit seinem Team an dem Spiel gearbeitet. Inzwischen hat er es quer durch Österreich schon mit Studierenden und Schülern gespielt – und meistens ist es ihnen bisher gelungen, die Welt innerhalb von drei intensiven Tagen am Spielbrett in eine bessere Richtung zu lenken. Konkret: Sie bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu gestalten. Dann geht es freilich auch noch weiter.