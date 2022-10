Zocken mit den Zockern: Casinoaktien im Check

Das Geschäft mit dem Glück ist ungeachtet von Krisen und politischen Einschränkungen ein Wachstumsmarkt. Vor allem Online-Anbieter profitieren. Die Aktien sind günstig – für risikoaffine Anleger.

Wien. So schlecht können die Zeiten gar nicht sein – eine Branche hat so gut wie immer Saison: das Glücksspiel. Sogar während der Pandemie, als Lockdowns rund um den Globus die Spielcasinos zur Schließung zwangen, wurde gezockt – mehr denn je sogar. Und zwar im Internet. Onlinespiele und -Sportwetten machen zwar immer noch einen geringen Prozentsatz des weltweiten Marktvolumens von 265 Mrd. Dollar aus, aber das große Geld lockt, und neue Anbieter schießen – auch wegen der Lockerung der gesetzlichen Hürden in vielen Ländern – aus dem Boden. Viele der „klassischen“ Glücksspielkonzerne betreiben deshalb inzwischen auch Online-Plattformen oder kaufen entsprechende Anbieter zu.