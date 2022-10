"Wasserkrieg" im Westen von Frankreich

(c) APA/AFP/PASCAL LACHENAUD (PASCAL LACHENAUD)

Der Bau riesiger Bewässerungsbecken für die Landwirtschaft ruft Umweltschützer auf den Plan. Bei einer Kundgebung von Projektgegnern kam es zu Zusammenstößen, zahlreiche Menschen wurden verletzt.

Paris. Enorme künstliche Wasserbecken sollen es landwirtschaftlichen Großbetrieben in Westfrankreich ermöglichen, im Sommer ihre Felder zu bewässern, wenn die Niederschläge ausbleiben. Am Samstag rief ein Kollektiv von Gewerkschaften, Grünen und Umweltorganisationen in Sainte-Soline im westfranzösischen Departement Les Deux Sèvres zu einer Demonstration gegen das Vorhaben auf. Sie protestieren gegen ein Projekt der Getreideproduzenten, das aus ihrer Sicht auf Kosten der Umwelt und der restlichen Bevölkerung geht.

In diesem Ort zwischen La Rochelle und Poitiers ist das zweite von 16 geplanten Wasserreservoirs im Bau. Im offenen Krater, der mit Plastik ausgelegt werden soll, könnten bis zu 650.000 Kubikmeter Wasser, das im Winter aus dem Untergrund gepumpt wird, für die Bewässerung von Maisfeldern im Sommer gelagert werden. Die Wassermenge entspricht in etwa 260 Olympia-Schwimmbecken.