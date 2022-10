Wien Modern: Der „Zorn Gottes“ war schon mal wilder

Das Festival für neue Musik feiert einen Monat lang die Komplexität, unter dem Motto „Wenn alles so einfach wäre“. Dass es das tatsächlich nicht ist, zeigte das bejubelte Eröffnungskonzert – mit den Wiener Symphonikern unter Matthias Pintscher – mit Wucht und Gewimmel.

Zwei schroff akzentuierte Akkorde von acht Hörnern, kaum merklich vom Klavier unterstützt. Dann, erst auf der letzten Achtelnote des ersten Taktes, ein knappes Streichertremolo am Steg – und, im zweiten Takt, der erste Fortissimo-Liegeton im Holz, über dem sogleich weitere scharfkantige Impulse im Schlagzeug zucken: Ein paar Zeilen reichen, schon dürften manche „Presse“-Leserinnen und -Leser rasch weiterblättern, nachhaltig verschreckt von dieser – vereinfachten – Beschreibung der ersten Sekunden von Helmut Lachenmanns „Tableau“, komponiert in den späten 1980er-Jahren.

Über dem Programm von Wien Modern 2022, der 35. Ausgabe des Festivals, steht ein Stoßseufzer: „Wenn alles so einfach wäre“. So einfach wie was? Gerade die zeitgenössische Musik muss sich ja immer wieder den Vorwurf gefallen lassen, sie sei kompliziert, hermetisch, schwierig. Wien Modern gibt das bis zu einem gewissen Grad zu, um es zugleich zu feiern: Komplexität gehört zu unserem Leben. Gerade so kompliziert wie nötig und doch so einfach wie möglich: Das bleibt die Maxime großer Kunst durch die Jahrhunderte. Für starke Erlebnisse muss man neue Musik ebenso wenig intellektuell durchleuchtet haben wie etwa Mozart.