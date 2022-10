Die fliehenden Arbeiter aus Chinas iPhone-Fabrik

Die Corona-Lockdowns in China haben wieder deutlich zugenommen. Die Bedingungen sind teils menschenunwürdig. Tausende Arbeiter in Zhengzhou haben ihr Schicksal nun in die eigene Hand genommen – und sind zu Fuß in ihre Heimatstädte geflohen.

Peking. Die Videoaufnahmen, die auf den sozialen Medien zirkulieren, erinnern an eine Mischung aus Flüchtlingskarawane und Gefängnisausbruch: Hunderte, möglicherweise Tausende Menschen ziehen zu Fuß durch die endlose Tiefebene der zentralchinesischen Provinz Henan. Viele von ihnen tragen ihr Hab und Gut auf ihren Schultern, einige sind sogar barfuß unterwegs – quer durch Felder und entlang mehrspuriger Autobahnen.

Was zuvor geschah: Ein riesiges Werk vom taiwanischen Tech-Konzern Foxconn, dem weltweit wichtigsten Zulieferer für iPhones, hat bereits seit über zwei Wochen mit einem Corona-Ausbruch zu kämpfen. Bis zu 300.000 Arbeiter sollen in der Anlage in Zhengzhou leben, in der Apple knapp die Hälfte seiner Smartphones fertigt. Die dortigen Arbeiter sind seit Mitte Oktober in einem sogenannten „closed loop“ gefangen: Das bedeutet im Klartext, dass sie sich unter Quarantäne-Bedingungen nur zwischen Fabrik und Wohnheim bewegen können – vollständig abgeriegelt von der Außenwelt. „Ein plötzlicher Corona-Ausbruch hat unser normales Leben unterbrochen“, teilte Foxconn am Freitag in einem Beitrag an seine Mitarbeiter auf WeChat mit.