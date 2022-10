Wie man Korruption verhindern kann

Strengere Strafgesetze sind in Diskussion. Ansetzen müsste man aber auch andernorts.

Wien. Während Thomas Schmid am Donnerstag im U-Ausschuss erwartet wird, debattiert die Politik nach den neuesten Wendungen rund um die ÖVP-Chats wieder über Gesetzesänderungen. Die türkis-grüne Koalition verhandelt darüber, im Korruptionsstrafrecht nachzuschärfen. Und die SPÖ möchte ins Gesetz strengere Sonderbestimmungen für Spitzenpolitiker schreiben. Aber was würden diese Neuerungen bringen, was nicht? Und bräuchte es vielleicht doch noch andere Maßnahmen, um künftig zu verhindern, dass Politiker und ihr Umfeld mit Steuergeld wie mit ihrem eigenen umgehen?

Lehren aus Ibiza

ÖVP und Grüne diskutieren bereits seit Jahren darüber, die im Regierungsprogramm vorgesehene Verschärfung vorzunehmen. Demnach soll Mandatskauf strafbar werden. Und Politiker sollen bereits dann strafbar sein, wenn sie im Hinblick auf ein erst künftiges Regierungsamt staatsschädigende Abreden treffen. Eine Lehre aus dem Ibiza-Video, in dem Heinz-Christian Strache (noch ohne Regierungsamt) im Jahr 2017 zumindest bedenkliche Ankündigungen machte. Ein neues Strafrecht darf freilich nur für künftige Fälle gelten. Und dass die Koalition schon lang über die Reform diskutiert, macht sie auch nicht größer. Es handelt sich bloß um das Schließen von Lücken, was aber natürlich trotzdem sinnvoll sein kann.