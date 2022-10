Pensionsalter: Schweden ist das Vorbild in der EU

In Schweden arbeiten fast 77 Prozent der 55- bis 64-Jährigen.

Wien. In Österreich sind immer mehr Menschen über 55 Jahre in Beschäftigung – dennoch liegt Österreich weiter deutlich unter dem EU-Schnitt. Das zeigt eine Auswertung der Agenda Austria. Während in Schweden fast 77 Prozent der 55- bis 64-Jährigen arbeiten, sind es in Österreich gerade einmal 55 Prozent. Ein Grund ist das Pensionsantrittsalter für Frauen, das hierzulande mit 60 Jahren europaweit zu den niedrigsten gehört und erst ab 2024 langsam angehoben wird.