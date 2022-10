Familie tot in ihrem Haus in Nordfrankreich gefunden

Der Polizei zufolge soll die Tat im Zusammenhang mit der Trennung der Eltern stehen.

Zwei Kinder und ihre Eltern sind tot in ihrem Haus an der nordfranzösischen Küste gefunden worden. Ersten Ermittlungen zufolge scheint die Tötung der Familienmitglieder im Zusammenhang mit der Trennung der Eltern zu stehen, wie die Staatsanwaltschaft Brest am Sonntagabend mitteilte.

Demnach fanden Einsatzkräfte den 41 Jahre alten Mann erhängt. Seine acht und elf Jahre alten Kinder lagen tot in ihren Betten, die 38-jährige Frau leblos im Ehebett. Die Leichen hätten ersten Untersuchungen zufolge keine äußeren Verletzungen, ein Einsatz von Waffen sei nicht zu erkennen. Autopsien sollen Aufschluss über die Todesursachen geben.

Gendarmerie und Feuerwehr hatten sich am Sonntagmorgen zu dem Haus im bretonischen Carantec begeben, weil die Mutter der Frau diese seit Samstag nicht mehr erreichen konnte und die Einsatzkräfte verständigt hatte.

(APA/DPA)