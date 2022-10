Mit weniger als zwei Prozentpunkten Vorsprung schlägt der Ex-Präsident Lula den aktuellen Staatschef Bolsonaro. Doch für linke Politik wird dieser Sieg kaum Spielraum eröffnen.

Brasilien bekommt einen neuen und erheblich gealterten Präsidenten. Am Sonntagabend setzte sich Luiz Inácio Lula da Silva extrem knapp gegen den Amtsinhaber Jair Bolsonaro durch. Den Gründer der linken Arbeiterpartei PT und den Rechtsaußenkandidaten, der an der Spitze der Liberalen Partei kandidiert hatte, trennten am Ende der Auszählung weniger als zwei Punkte Unterschied. Lula kam auf 50,90 Prozent und Bolsonaro erreichte 49,10 Prozent. 124 Millionen Wähler gaben ihre Stimme ab, das entsprach einer Wahlbeteiligung von 80 Prozent. Damit wurde der 76-Jährige Lula zum ersten Brasilianer, der zum dritten Mal die Präsidentschaft erobern konnte. Und Bolsonaro war der erste amtierende Präsident, der eine Wiederwahlkampagne verlor.

Allerdings fiel das Ergebnis deutlich knapper aus, als es die Wahlforscher vorhergesagt haben, in ihren letzten Umfragen hatten die meisten Demoskopen Lula fünf Prozent vor Bolsonaro liegen sehen. Dabei kamen ihre Umfrageergebnisse bei Lulas Werten nahe an das Resultat des Sonntags heran. Aber erneut schafften es die Demoskopen nicht, Bolsonaros Anhang korrekt abzubilden.

Der Präsident und Wahlverlierer wollte vorerst keine Stellungnahme abgeben, weder von ihm noch aus seinem Umfeld wurde das Wahlergebnis kommentiert.

Ebensowenig wurde bekannt, ob Bolsonaro die Justiz zu einer Überprüfung des Resultats auffordern wird. Am Sonntagabend sagte der Leiter des brasilianischen Obersten Wahlgerichts (TSE), Alexandre de Moraes, brasilianischen Medien, dass seiner Einschätzung nach „kein reales Risiko" bestehe, dass die Ergebnisse angefochten werden. Auch auf den Straßen blieb in der Wahlnacht alles friedlich. Vor dem Urnengang war eine gewaltsame Reaktion des militanten Anhangs des Rechtspopulisten auf eine allfällige Wahlniederlage befürchtet worden, doch dazu kam es nicht. Auf den Straßen aller großen Städte feierten allein die Anhänger der PT.

„Wiederauferstehung in der brasilianischen Politik“

Lula wollte hingegen sehr wohl sprechen. Nach einem für ihn belastenden Wahlkampf war dem 76-Jährigen die enorme Erleichterung über den Sieg anzumerken. „Ich hatte einen Prozess der Wiederauferstehung in der brasilianischen Politik. Sie haben versucht, mich lebendig zu begraben, aber heute bin ich hier, um dieses Land in einer sehr schwierigen Situation zu regieren", sagte Lula, umringt von seinem Team und seiner Frau. „Gott stehe uns bei, dass wir mit Hilfe der Menschen einen Ausweg finden werden und dass dieses Land wieder in Harmonie leben und den Frieden wiederherstellen kann.“ In seinem Wahlkampf hatte der Politik-Veteran es als sein großes Ziel erklärt, Brasilien vor der Barbarei bewahren zu wollen. Der Sieger sei nun nicht er, sondern „das brasilianische Volk“. Und er wolle für alle Brasilianerinnen und Brasilianer Präsident sein: „Es gibt keine zwei Brasilien. Wir sind ein Land, ein Volk, eine große Nation".

Aber tatsächlich ist Brasilien heute eine große, gespaltene Nation. Lulas Stimmenanteile kamen vor allem aus den armen Bundesstaaten im Norden und Nordosten, die auf die Hilfe der Zentralregierung angewiesen sind. Und Bolsonaro siegte dort, wo Brasilien gutes Geld verdient – im Süden und Südwesten, wo Sojafelder wuchern und Fabriken produzieren. Im wichtigsten Bundesstaat São Paulo, der mit 46 Millionen ebenso viele Einwohner hat wie ganz Argentinien, wurde am Sonntag der Kandidat Bolsonaros, der Ex-Militär Tarcisio de Freitas mit 55 Prozent der Stimmen, zum Gouverneur gewählt. Damit werden künftig die drei wichtigsten Bundesstaaten São Paulo, Rio de Janeiro und Minas Gerais von Vertrauensleuten des Rechtsaußen geleitet. Und auch in beiden Kammern des Parlaments errangen das Bolsonaro-Lager und verbündete Rechts- und Mitte-Rechts-Parteien am 2. Oktober eine Mehrheit, was Lula das Regieren erheblich erschweren wird.

Wenn Lula am Neujahrstag im Alter von 77 Jahren Brasiliens Regierung antritt, wird er ein Land übernehmen, das sich diametral von jenem unterscheidet, das er zwischen 2003 und 2010 regiert hat.

Lula wird sich immensen Herausforderungen stellen müssen, in einem Land, in dem mehr als 33 Millionen Menschen Hunger leiden, in dem der Reichtum so ungleich verteilt ist, wie nirgend sonst in der Welt. Das Land leidet unter immer noch erheblicher Gewalt, wirtschaftlicher Ungewissheit und hat sich zuletzt eine erzkonservative Agenda gegeben, die von der Regierung des ultrarechten Führers massiv gestärkt wurde.

Es wird schwierig werden

„Die Kampagne für die zweite Runde hat die Spaltung verschärft. Es wird sehr schwierig für Lula werden, in Ruhe zu arbeiten“, warnte Alberto Pfeifer, Koordinator der Gruppe für internationale strategische Analysen an der Universität von São Paulo.

„Wenn Lula die von ihm gewünschten Veränderungen durchsetzen will, wird er mit einer Kombination von Parteien der ideologischeren und pragmatischeren Rechten verhandeln müssen", sagte Mauricio Santoro. Der Politikwissenschaftler und Professor an der Staatlichen Universität von Rio de Janeiro (UERJ) nimmt Bezug auf das „centrão“ , das „große Zentrum“ aus mehr als zehn Kleinparteien im Parlament, die ohne klar definierte Ideologien die jeweilige Regierung unterstützen – im Austausch für Zuweisungen in die Wahlkreise der Abgeordneten oder Posten in der Regierung.

Um seinen Handlungsspielraum zu vergrößern, suchte sich Lula als Vizepräsidenten den Ex-Gouverneur Geraldo Alckmin. Der Mitbegründer der Mitte-Rechts-Partei PSDB und frühere Rivale Lulas im Jahr 2006 soll versuchen, die Regierungsvorschläge dem konservativ dominierten Kongress schmackhaft zu machen, wobei er freilich vorsichtig vorgehen muss, denn viele Brasilianer sind den politischen Kuhhandel in Brasilia ziemlich satt.

Korruptionsskandal wirft immer noch Schatten

Lula überstand in seiner ersten Amtszeit nur mit Mühen den Mensalão-Skandal mehr oder weniger unbeschadet. 2005 hatte sich herausgestellt, dass enge Vertraute des Präsidenten monatliche Schmiergelder an Abgeordnete übergaben, um deren parlamentarischen Segen zu bekommen. Und ein Jahrzehnt später wurde Lula schwer belastet, als die Staatsanwaltschaft erst einen enormen Korruptionssumpf in der halbstaatlichen Ölkompanie Petrobras und danach mehrere gigantische Korruptionsnetze brasilianischer Bau-Konzerne aufdeckte, die Lula sehr nahe standen. Von mehreren Gerichten zu zwölf Jahren Haft verurteilt, musste er 580 Tage im Gefängnis absitzen. 2021 wurde er vom obersten Gerichtshof rehabilitiert, aber nicht, weil seine Unschuld festgestellt wurde. Sondern weil die Verfahren gegen ihn nicht allen Vorschriften entsprechend geführt worden waren.

Diese Korruptionsskandale sowie die erstaunliche Rehabilitation Lulas sind nach wie vor die Haupttriebkräfte für die militante Anti-Lula-Stimmung bei vielen Brasilianern. Diese werden Bolsonaro und seine drei politisch aktiven Söhne versuchen zu mobilisieren, um möglichst bald zurück an die Macht zu kommen.

Brasilien in der Welt

Lateinamerikas Führer, inzwischen fast alle links der Mitte positioniert, schickten am Wahlabend herzliche Glückwünsche. Gustavo Petro, der erste linke Präsident Kolumbiens und Gabriel Boric, Chiles Präsident seit März gehörten ebenso dazu wie die Diktatoren aus Kuba, Nicaragua und Venezuela sowie der angeschlagene argentinische Staatschef Alberto Fernández. Sie alle hoffen, dass Lula wieder die Idee der „patria grande“, also eines geeinten Lateinamerikas, aufgreifen werde. Aber die Mehrheitsverhältnisse in Brasilia werden es Lula schwer machen, wieder die Zugmaschine der Region zu sein wie im ersten, goldenen Jahrzehnt des Jahrhunderts, als der ganze Kontinent boomte.

Heute ist die Welt komplizierter geworden, in Zeiten verschärfter Spannungen zwischen China und den Vereinigten Staaten, der weltweiten Inflation und den Auswirkungen des Krieges in der Ukraine. „Unter diesen Umständen ist es schwer vorstellbar, dass die Weltwirtschaft wieder nachhaltig wächst, und das wird Brasiliens Chancen auf einen Aufschwung natürlich beeinträchtigen“ erklärte Leda Paulani, Wirtschaftswissenschaftlerin an der Universität von São Paulo.

Obwohl die Wirtschaft sich in diesem Jahr einigermaßen positiv entwickelte, wird es die neue Regierung schwer haben, ein solides Wachstum auszulösen. Sie wird vielmehr daran arbeiten müssen, wie sie die umgerechnet 13 Milliarden Dollar aufbringt, die Bolsonaro im Wahlkampf unter Armen und Alten verteilt hat. Sollte Lula die angehobene Sozialhilfe „Auxilo Brasil“ wieder kürzen wollen, wird er große Schwierigkeiten bekommen. Und wenn er sie belässt, auch. Denn im Budget fehlen dafür bislang die Einkünfte. Und Schulden machen ist auch kein Option bei einer Staatsverschuldung von mehr als 80 des Bruttoinlandsprodukts.

„Die ärmsten Sektoren, die Hungernden, alle, die sehr schnell Veränderungen brauchen, werden sehr starken Druck ausüben“, glaubt der Politologe Santoro. „Wenn die Dinge im ersten Regierungsjahr nicht gut laufen sollten und Lula an Popularität verliert, könnte dies zu Instabilität führen, was die Rechte dazu veranlassen könnte, ein Amtsenthebungsverfahren anzustreben“, sagte Santoro. Ein solches hatte 2016 die letzte linke Regierungschefin Dilma Rousseff ihr Amt gekostet.

Wachsende evangelikale Bevölkerung

Zudem wird Lula auch der ständig wachsenden evangelikalen Bevölkerung Zugeständnisse machen müssen. Diese teilt in großen Zügen die ultrakonservativen Wertvorstellungen von Jair Bolsonaro. Von hier muss Lula erhebliche Widerstände erwarten, falls er „fortschrittliche“ Ideen umsetzen will wie etwa die Legalisierung der Abtreibung oder den Ausbau der Rechte der LGBT-Gemeinschaft.

In Lulas früheren Amtszeiten, war er nicht mit dieser Macht von ultrakonservativen Gruppen konfrontiert. Heute sind diese besser organisiert, mobilisiert und zum Teil sogar bewaffnet, nachdem Bolsonaro den Zugang zu Schusswaffen deutlich erleichtert hatte.

Was kann passieren, falls die neue Regierung versucht, Bolsonaro strafrechtlich verfolgen zu lassen, etwa wegen seines fatalen Umgangs mit der Covid-Pandemie, der 690.000 Menschen zum Opfer fielen? „Dann werden wir sicher im Land einen Gewaltausbruch erleben“, befürchtet Alberto Pfeifer von der Universität von São Paulo.