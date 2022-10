„Damit sich ein solches Unglück nicht wiederholt“, will der südkoreanische Ministerpräsident eine grundlegende Untersuchung.

Der südkoreanische Ministerpräsident Han Duck-soo will die Massenpanik während der Halloween-Feierlichkeiten in Seoul mit mehr als 150 Toten grundlegend untersuchen. "Die Regierung wird eine gründliche Untersuchung der Hintergründe durchführen und ihr Bestes tun, die notwendigen institutionellen Änderungen vorzunehmen, damit sich ein solches Unglück nicht wiederholt", sagte Han am Montag bei einer Krisensitzung. Offiziellen Angaben zufolge stieg die Zahl der Todesopfer auf 154, weitere 149 Menschen wurden verletzt, 33 von ihnen schwer. Unter den Toten sind Bürger aus über zwei Dutzend Ländern.

Zu den ersten Halloween-Feierlichkeiten seit den Beschränkungen im Zuge der Coronavirus-Pandemie waren Zehntausende Menschen in das bei Einheimischen und Touristen beliebte Ausgehviertel gekommen. Viele der verkleideten Feiernden waren im Teenageralter oder in den Zwanzigern. Die Massenpanik brach aus, als die Menschen in eine sehr enge und abschüssige Gasse strömten. Wie Zeugen berichteten, hatten sich zehnmal mehr Menschen als gewöhnlich in die engen Straßen des Viertels gedrängt. Die Polizei hatte Schwierigkeiten, die Menschenmengen unter Kontrolle zu bringen.

