Vom ORF zu Rapid: Wrabetz vor Wahl zum neuen Präsidenten

(c) APA/EVA MANHART (EVA MANHART)

Am 26. November wird ein neues Rapid-Präsidium gewählt und es gibt nur noch eine Liste. An der Spitze: Alexander Wrabetz.

Bei der Wahl des Präsidiums von Fußball-Rekordmeister Rapid Wien am 26. November wird nur eine Liste mit Alexander Wrabetz an der Spitze antreten. Darauf wurde in Hütteldorf gehofft, auf eine weitere Kampfabstimmung wie bei der Wahl von Martin Bruckner wollte.man verzichten.

Demnach ist nach einer Einigung der beiden noch im Rennen befindlichen Listen nur noch der ehemalige ORF-Generaldirektor als Kandidat für das Präsidentenamt im Rennen. Auf der Liste des 62-Jährigen stehen auch Steffen Hofmann, SPÖ-Politikerin Nurten Yilmaz und Unternehmer Michael Tojner (bringt er Andreas Herzog zurück zum SCR?). Von der Gegenseite ziehen Stefan Singer, Stefan Kjaer und Michael Hatz ins Präsidium ein.

Top-Banker Andreas Treichl wird als Berater in Finanzfragen auftreten. Die "Presse" berichtete.

Die formale Entscheidung des zuständigen Wahlkomitees der Rapidler über den Vorschlag an die Ordentliche Hauptversammlung fällt am 4. November. Die Kür des neuen Präsidiums erfolgt dann drei Wochen später bei der ordentlichen Hauptversammlung.

(FIN)

(APA)