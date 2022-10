Preziosen und Destinationen

Von 4. bis 6. November gibt es in der Marx Halle in Wien, bei „Die Presse“-SCHAU, vielerlei Schönes zu entdecken. Über Themenwelten, Vorträge, Jubiläen.

Ich glaube an den Einfluss von Gesellschaft auf Architektur und andersherum – im Allgemeinen wie im Besonderen. Die Gestaltung von Veränderung ist eine unserer Kernaufgaben. Der Architekt arbeitet als Medium: Wir bearbeiten immer mehr Themen, und bewegen uns zugleich in immer unterschiedlicheren Metiers.“ Das sagt der Schweizer Architekt Max Dudler, der am Freitag, den 4. November bei den Design-Talks von „Die Presse“-SCHAU einen Vortrag hält. Er referiert darüber, wie man die europäische Stadt weiterbauen kann, sein Fachkollege Wolfgang Putz, Gründungspartner von GRAFT, dem internationalen „Studio für Architektur, Stadtplanung, Design, Musik und das Streben nach Glück“ hält eine weitere Keynote. Die zwei renommierten Architekten sind damit Teil des Vortragsreigens der Veranstaltung in der Marx Halle, mit den Talks zu „Zukunft Design“ etabliert sich das Event als Partner der Kreativszene und bietet den Besuchern nicht nur Interessantes und Innovatives zum Anschauen, sondern auch zum Zuhören und Mitreden.

Es tickt, es funkelt

Unterschiedliche Metiers finden sich auch hier, das ist das erfolgreiche Rezept von „Die Presse“-SCHAU. Auf rund 5000 Quadratmetern Ausstellungsfläche zeigen an die 160 Aussteller vielerlei Schönes aus den Themenwelten Mobilität, Design, Handwerk, Reise, Uhren und Schmuck.



Besonders auf ihre Rechnung kommen dabei auch heuer wieder alle, die an tickenden und funkelnden Meisterwerken interessiert sind. Zahlreiche Aussteller aus den Themenwelten „Uhren und Schmuck“ zeigen ihre Schätze, die „Die Presse“-SCHAU kann sich als Europas größte Publikumsmesse in diesem Genre bezeichnen. Und es werden nicht nur Uhrenmarken mit ihren Neuheiten präsentiert, das unterscheidet die Veranstaltung von anderen Formaten. Hier trifft der Besucher den Fachhändler des Vertrauens. Bei vielen ausstellenden Marken ist er als Partner – genau wie Repräsentanten zahlreicher unabhängiger Uhrenmarken aus der Schweiz, Deutschland, den Niederlanden, Frankreich, Japan und Österreich – direkt vor Ort und steht für alle Fragen interessierter Uhrenfreunde zur Verfügung.

Lokale und globale Marken

Im Uhrensegment sind Vertreter verschiedenster Unternehmen zu finden, von enthusiastischen kleinen Betrieben bis zu global agierenden großen Uhrenmanufakturen, die ihre mechanischen Meisterwerke in das puristische, stilvolle Ambiente der denkmalgeschützten Marx Halle holen: Von Alpina über Jaeger-LeCoultre bis Zeppelin spannt sich der Bogen bei den Uhren, in der Themenwelt des Schmucks werden Stücke von Adolfo Courrier über Fabergé bis hin zu Twentyten erwartet. Wer sich schon vorab einen Überblick verschaffen möchte: Unter schau.diepresse.com sind alle teilnehmenden Firmen online zu finden und geben einen Vorgeschmack auf die schönen Dinge, die sie Anfang November präsentieren werden.



Außerdem können im Rahmen von „Die Presse“-SCHAU gleich zwei tickende Jubiläen gefeiert werden: Anlässlich von „50 Jahre Porsche Design“ hat sich die renommierte Marke mit der unverwechselbaren Sportwagen-DNA auch ihrer Uhren-Geschichte gewidmet und zeigt bei der Veranstaltung in Wien mit „Chronograph 1 – All Black Numbered Edition“, eine Reminiszenz an das puristische Design des Originals aus dem Jahr 1972.

Verrückt-innovativ

Und auch die Marke Alexander Shorokhoff hat Grund zu feiern und präsentiert in der Marx Halle einen besonderen Zeitmesser: Zum 30. Geburtstag wurde die Automatikuhr „Crazy Balls“ entworfen, Nachfolger von „Crazy Eyes“, dem ersten Jubiläumsmodell, dessen limitierte Auflage von 30 Stück binnen kürzester Zeit vergriffen war. Speziell Fans verrückt-innovativer Kunstwerke fürs Handgelenk werden ihre Freude an diesem Stück haben. Abgerundet wird das Angebot mit einem Talk am Samstag, 5. November, rund um Uhren und Schmuck.

Von Japan bis Jamaica

Ein weiterer Vortrag findet am Sonntag statt und dreht sich ums Reisen, speziell nach Japan. Oliver Bolch, Reisefotograf und Herausgeber von Bildbänden berichtet für die „Reisethek“ im Rahmen von „Die Presse“-SCHAU über den Reiz des Landes, seiner Städte, Tempel, Naturdenkmäler – und die berühmte Kirschblüte. Darüber hinaus gibt es am Sonntag einen Vortrag zu den Cook-Islands zu hören, das ganze Wochenende über informieren Reiseanbieter, Tourist-Boards, Hotels und Veranstalter über Highlights von der Wüste Tunesiens bis zu den Gärten der Oststeiermark, über Destinationen von Malta bis Jamaica. Damit die Besucher Trends kennenlernen, auf neue Ideen kommen und neue Ziele für ihren nächsten Urlaub ausmachen können.