USA und Südkorea starteten großangelegtes Luftwaffen-Manöver

Südkorea und die USA haben am Montag mit einem der größten gemeinsamen Luftraum-Militärmanöver begonnen. Nach Angaben der US-Luftwaffe sind an den bis Freitag angesetzten Übungen etwa 240 Kampfflugzeuge beteiligt, darunter Tarnkappenjets des Typs F-35. Geplant sind um die 1.600 Einsätze, so viele wie nie zuvor im Rahmen des alljährlichen Manövers. Australien will sich mit einem Flugzeug zur Luftbetankung beteiligen.

Die Übungen sind aus Sicht der Verbündeten nötig, um auf potenzielle Bedrohungen durch Nordkorea reagieren zu können. Pjöngjang hat in diesem Jahr ungeachtet internationaler Sanktionen bereits zahlreiche Raketentests absolviert und mit Vorbereitungen zur möglichen Wiederaufnahme von Atomtests begonnen. Nordkorea hat die gemeinsamen Übungen seines Nachbarn mit den USA als Übungen für eine Invasion verurteilt.

(APA/DPA)