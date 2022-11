Bauen für eine nachhaltige Zukunft

(c) BUWOG

ESG. Die EU-Richtlinien zum Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz sind wichtige Eckpfeiler auf dem Weg zu ökologisch nachhaltigerem Wirtschaften, stellen jedoch auch die Bau- und Immobilienbranche vor gewisse Herausforderungen. Anders bei der BUWOG, denn dort waren viele Kriterien der EU-Taxonomie bereits standardmäßig in die Unternehmensziele integriert.

„Nachhaltigkeit und Klimaschutz stehen seit Jahren ganz oben auf unserer Agenda“, erklärt Andreas Holler, Geschäftsführer der BUWOG Group GmbH. „Der Gebäudesektor ist der zweitgrößte Verursacher von klimaschädlichen Emissionen – daraus ergibt sich für uns selbstverständlich eine große Verantwortung.“ Der lange Lebenszyklus von Immobilien setze voraus, sich schon bei der Entwicklung Gedanken über die Zukunft zu machen. „Die ESG-Kriterien bieten dafür die notwendige Basis, Ziel sollte sein, darüber hinaus zu agieren. Insofern sind wir stolz darauf, dass alle Neubauten die Vorgaben für Energieeffizienz bereits übertreffen“, so Holler. Die BUWOG ist Partner des „klimaaktiv Pakts“ – als einziges Unternehmen der heimischen Immobilienbranche. „Wir investieren kontinuierlich in thermische Sanierung, nachhaltige Energiequellen wie Erdwärme oder Fotovoltaik sind fast schon Standard und die meisten Neubauten haben externe Öko-Zertifizierungen. Wir bauen auf Nachhaltigkeit und machen damit sehr gute Erfahrungen.“ Mit ihren ökologischen Vorzeigeprojekten beweist die BUWOG, dass erfolgreiches Wirtschaften und leistbares sowie gleichermaßen nachhaltiges Wohnen Hand in Hand gehen.

Smarte Mobilitätskonzepte

Beim Bau des HELIO Towers im Stadtentwicklungsgebiet „The Marks“ im dritten Wiener Gemeindebezirk wurde besonderer Wert auf Nachhaltigkeit gelegt: Der Wohnturm überzeugt nicht nur durch die intelligente Planung – das Gebäude besitzt eine hocheffektive Kühlanlage sowie Fernwärme – sondern auch mit einem durchdachten Mobilitätskonzept. In einer für Österreich einmaligen Fahrradarkade ist bauplatzübergreifend Platz für 2000 Fahrräder, zudem sichern ebenfalls bauplatzübergreifend ein Carsharing-Modell mit Elektroautos sowie Citybikes und elektrische Lastenräder ein niederschwelliges Angebot an umweltschonender Mobilität. Zusätzlich stehen allein im Garagenbereich der BUWOG bis zu 27 E-Ladestationen mit intelligentem Lastmanagement zur Verfügung. Unter dem Aspekt der sozialen Nachhaltigkeit bietet das Projekt sowohl freifinanzierte Eigentumswohnungen, aber auch einen beachtlichen Anteil an Mietwohnungen, die im Rahmen der Wiener Wohnbau­initiative entwickelt wurden.

Mehr Grünraum

Aktuelles Öko-Vorzeigeprojekt der BUWOG ist das mit dem „Green Pass“ ausgezeichnete Projekt Kennedy Garden im 14. Wiener Gemeindebezirk. Auf der früheren Industrieliegenschaft entstehen verteilt auf sechs attraktiv gestaltete Bauteile mehr als 500 Eigentums- und Mietwohnungen in grünem Ambiente. Sie bieten nach ihrer Fertigstellung modernen Wohnkomfort und Gartenglück mitten in der Stadt. Durch die Reduktion der Bodenversiegelung von rund 600 m2

werden zusätzliche Grünflächen geschaffen, die sich positiv auf das Mikroklima auswirken. Umfangreiche Tiefenbohrungen und Fotovoltaik sorgen für einen hohen Anteil erneuerbarer Energie, und die Lage direkt bei U- und S-Bahn erleichtert klimafreundliche, urbane Mobilität. 124 Mietwohnungen im Rahmen der Wiener Wohnbauinitiative stellen auch hier ein leistbares Wohnungsangebot sicher.

