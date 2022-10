Klimaaktivisten kleben sich in Wien erneut an Straße fest

Dieses Mal blockierten sie eine Kreuzung nahe der Secession. Sie fordern abermals Tempo 100 auf der Autobahn.

Aktivistinnen und Aktivisten der Bewegung „Letzte Generation“ haben in Wien wieder einmal eine Straße blockiert. Diesmal klebten sie sich nahe der Secession am Getreidemarkt sowie an der Friedrichstraße und der Rechten Wienzeile fest.

Es sei ein „friedlicher Widerstand gegen die fossile Zerstörung unserer Lebensgrundlagen“, heißt es vonseiten der Bewegung. Sie fordert abermals Tempo 100 auf der Autobahn.

Die Straßenblockaden finden mittlerweile fast jede Woche statt. Die Verkehrsteilnehmer werden dabei zunehmend unentspannter. Letzten Montag attackierte ein Mann eine Aktivistin, die den Praterstern blockierte. Auf einem Video ist zu sehen, wie er ihr mit einem Banner ins Gesicht schlägt.

Auch in anderen Ländern mehren sich die Protestaktionen von Klimabewegungen. Vergangene Woche bewarfen sie die Gemälde „Getreideschober“ von Claude Monet in Potsdam und "Das Mädchen mit dem Perlenohrring“ von Johannes Vermeer in Den Haag mit Kartoffelpüree bzw. einer unbekannten Substanz. Im Wachsfigurenkabinett Madame Tussauds in London haben Aktivistinnen und Aktivisten der Bewegung „Just Stop Oil“ die Wachsfigur von König Charles III. mit einem Schokoladenkuchen beworfen.

(schev)