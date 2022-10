Thailändische trans Unternehmerin kauft Miss-Universe-Wettbewerb

Lange gehörte der weltweite Schönheitswettbewerb „Miss Universe“ Männern, darunter Donald Trump. Nun ist die Organisation erstmals im Besitz einer Frau - und einer Transaktivistin.

Anne Jakkaphong Jakrajutatip ist CEO der JKN Global Group Public Company Limited, ein in Thailand ansässiges Medienunternehmen. Besser bekannt ist sie vermutlich für ihre Rolle in thailändischen Ausgaben diverser Reality-TV-Formate, etwa „Project Runway“, auf Instagram zählt sie 6,9 Millionen Follower. Sie engagiert sich für die Rechte von trans Personen, gründete die Life Inspired For Transsexual Foundation und spricht immer wieder offen über ihre eigenen Erfahrungen als trans Frau. Nun hat die 43-jährige millionenschwere Unternehmerin die Organisation hinter dem Miss-Universe-Schönheitswettbewerb gekauft - für 20 Millionen Dollar, wie ihr Unternehmen mitteilte.

Die Organisation, die zwischen 1996 und 2002 Donald Trump gehörte, ist damit erstmals seit ihrer Gründung im Jahr 1952 in den Händen einer Frau. Jakrajutatip, deren Vermögen von „Forbes“ auf etwa 170 Millionen Dollar geschätzt wird, bedankte sich via Instagram mehrmals für die treue Unterstützung ihrer Fans und das positive Feedback zur Übernahme. „Wir sind nicht nur bestrebt, das Erbe der Marke fortzuführen“, hieß es in einem ersten Statement, „sondern auch die Marke für die nächste Generation weiterzuentwickeln.“

Anne Jakkaphong Jakrajutatip ist die erste Frau an der Spitze der Organisation. (c) REUTERS (ATHIT PERAWONGMETHA)

Fortschritt in fragwürdigem Bewerb

Der Miss-Universe-Schönheitswettbewerb wird derzeit in 165 Ländern ausgestrahlt und gehört damit zu den meistgesehenen Wettbewerben weltweit. Wie auch andere Wettbewerbe in jener Branche sah er sich in dem vergangenen Jahrzehnt mit dem Ruf nach mehr Vielfalt und Inklusivität konfrontiert. Erst im Jahr 2012 wurde das Teilnahmeverbot für trans Kandidatinnen aufgehoben. Eine kanadische Teilnehmerin hatte damals mit rechtlichen Schritten gedroht, nachdem ihr mitgeteilt wurde, sie würde aufgrund des ihr bei der Geburt zugewiesen Geschlechts disqualifiziert werden. Die erste trans Kandidatin, Miss Spanien Angela Ponce, zog im Jahr 2018 sogar in die Endrunde des Bewerbs ein und schrieb damit Geschichte.

(evdin)