Warum Wohnen in Mikrohäusern den Nerv der Zeit trifft

Hauptbild • Neuzugang. Während der Pandemie beschloss die Familie Pfaffenbichler, ihr Naturhotel Schütterbad in Unken um zwei Tiny-House-Bauten auf der Anlage zu erweitern. Neue Zielgruppen sollen erreicht werden, etwa auch Selbstversorger. • Selina Flasch

Umdenken und die Suche nach neuen Lebensweisen ließen zuletzt das Interesse an Mikrohäusern ansteigen. Touristische Anbieter machen Probewohnen einfach zugänglich.

Für unzählige Menschen, egal in welchem Lebensabschnitt, haben die letzten Jahre zu einer Gewissheit geführt: Wegen (bzw. dank) der Pandemie und der von ihr erzwungenen Entschleunigung realisierten sie, dass das Danach nicht aussehen soll wie das Davor. Das betraf die unterschiedlichsten Bereiche, so ist es etwa im Berufsumfeld zur sogenannten Great Resignation gekommen, regelrechten Kündigungs- und Umschulungswellen, der Weigerung, sich auf wenig gratifizierende „McJobs“ einzulassen und lieber mit weniger Geld, dafür größerer Selbstbestimmtheit ein Auslangen zu finden.

Diese Haltung spiegelte sich für manche auch im Verhältnis zu ihrem Lebens- bzw. Wohnraum. Man liebäugelte mit dem Gedanken an Verzicht und Verkleinerung, an ein, wenn man so möchte, Gesundschrumpfen. Das angestrebte Resultat des neuen Modus vivendi: Flexibler sein, weniger Besitz sein Eigen nennen, begleitet von einem entsprechenden Freiheitsgefühl.

Haus auf Rädern

In den USA, wo die Menschen seit jeher flexibler leben, regelmäßig umziehen, und das für einen neuen Job schon einmal von Bundesstaat zu Bundesstaat, gibt es das sogenannte Tiny-House-Movement schon länger. Dort stehen diese ­Mikrohäuser oft nicht auf einem Fundament, sondern lassen sich quer durchs Land rollen.

Erprobt. Simone Kamleitner entwickelte für ihre eigenen Bedürfnisse ein 30-m2-Haus. Nun vermarktet sie mit Me-&-Me-Mikrohäusern vier Größen. Parallel entwickelt sie für den Ort Schneegattern das Konzept eines Mikrohausdorfes. Klaus Doppler

Auch in Europa ist diese Bewegung nun angekommen: Je nach Bauordnung und Gegebenheit möchten manche auch hier rollende Mikrohäuser schaffen (die nur ein paar kleine Bauevolutionsschritte entfernt sind von um- und ausgebauten Wohnwägen) – oder eben ihre sesshaften Pendants. Voraussetzung bleibt die entsprechende Grundfläche, bzw. richtiger: ihr Fehlen. Eine Ursprungsdefinition sah eine Maximalfläche von 45 Quadratmetern vor, mittlerweile ist auch das variabel und soll sich an die Bedürfnisse der Bewohner anpassen.