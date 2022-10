„Reflect“ - Disney stellt erste Plus-Size-Heldin vor

Lange hat Disney an gesellschaftlichen Schönheitsnormen festgehalten. Eine 13-jährige Balletttänzerin soll nun damit brechen. Ein Kurzfilm über Körperbilder und Selbstzweifel.

Sechs Minuten lang erzählt Disney die Geschichte einer Balletttänzerin, die mit Körperdysmorphie und Selbstzweifel zu kämpfen hat. Es ist die erste Protagonistin abseits sich hartnäckig haltender Schönheitsnormen. Ihr Name ist Bianca, 13 Jahre jung kämpft sie gegen ihr eigenes Spiegelbild, geplagt von Ängsten und Zweifel. Der Kurzfilm „Reflect“ begleitet das Zusammensammeln ihres Muts, der inneren Stärke, der eigenen Kraft.

Das cineastische Projekt ist Teil von Disneys Experimentalfilmreihe Short Circuit, die über die letzten Monate über den Streamingdienst Disney+ veröffentlicht wurde. „Reflect“ wird insbesondere in sozialen Netzwerken als bestärkende und aufmunternde Geschichte über die Überwindung einer Körperbildstörung gefeiert, obwohl auch kritische Stimmen zu lesen sind. Etwa, dass der Film nicht zuletzt aufgrund seiner Länge zu kurz greife. So etwa Adam Bray. Der Autor des Marvel Studios Visual Dictionary sagte, der Film sei „nicht lang genug, um die Nuancen der Botschaft zu analysieren“. Andere wiederum freuen sich über jüngste Entwicklungen: „Ich wünschte, ich hätte das sehen können, als ich jünger war! Aber ich bin so froh, dass sich die Dinge ändern.“

Feel-Good-Film

Die Disney-Animationskünstlerin und Regisseurin des Kurzfilms Hillary Bradfield, mitgearbeitet hat sie unter anderem an Encanto und Frozen II, hofft, dass das Publikum nach dem Anschauen von „Reflect“ ein positiveres Bild von sich selbst und seinen Äußerlichkeiten haben.

„Manchmal muss man an einen dunklen Ort gehen, um an einen guten Ort zu gelangen. Und das macht den guten Ort noch viel schöner“, sagte sie in einem Interview vor der Veröffentlichung des Films.

Seit längerem versucht sich Disney an einem inklusiveren Auftritt, indem es Inhalte mit vielseitigen Charakteren veröffentlicht. Merida übt sich im Nahkampf, statt in Liebesdingen, Vaiana segelt herum, auch Tiana aus „Küss den Frosch“ ist nicht wirklich an Romantik interessiert (die beiden letzteren sind übrigens Women of Color, also Schwarz, ebenso wie die nächstes Jahr in die Kinos kommende Arielle). Und auch die Prinzessinnen aus „Frozen“ geben sich unabhängiger als ihre Vorgängerinnen.

Vor zwei Jahren, im Jahr 2020, führt das Unternehmen seine Initiative „Stories Matter“ ein, in der es sich zu mehr Inklusion und Austausch verpflichtet. Seither erkennt Disney - zumindest am Papier - die Verantwortung an „bewusst, zielgerichtet und unermüdlich das Spektrum der Stimmen und Perspektiven in unserer Welt zu fördern“. Allerdings kam erst im Frühjahr dieses Jahres Kritik aus den eigenen Reihen. In einem offenen Brief wird Disneys „angeblich weltoffene“ Inhaltspolitik bemängelt und die Beschneidung von Geschichten rund um LTBTQIA+-Charaktere.

(evdin)